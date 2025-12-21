ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का 'हल्लाबोल', मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध, अशोक अरोड़ा बोले- 'सरकार के पास नहीं सवालों का जवाब'

मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया.

protest On MNREGA renaming
कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कुरुक्षेत्र में किया प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 21, 2025 at 2:12 PM IST

कुरुक्षेत्र: हाल ही में केंद्र सरकार की ओर मनरेगा के नाम सहित कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है. यह बिल दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है. दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से दोनों सदनों में इस बिल के नाम में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन किया गया. संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्ति के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मनरेगा के नाम में बदलाव के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र में विरोध-प्रदर्शन किया गया.

शहर में कांग्रेस ने निकाला रोष मार्चः कांग्रेस की ओर से मार्च के बाद कुरुक्षेत्र के अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ता पहले कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस भवन में जमा हुए. उसके बाद पैदल रोष मार्च निकालते हुए अग्रसेन चौक पर पहुंचे. मौके पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि " जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उनके नामों की योजनाओं को केंद्र की भाजपा सरकार बदल रही है. इसके विरोध में आज यह प्रदर्शन आयोजित किया गया है."

मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)

सरकार के पास जनहित के मुद्दों का जवाब नहीं: विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "विधानसभा में विपक्ष की ओर से जनहित के अनेकों मुद्दे उठे हैं. लेकिन सरकार ने किसी पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है." अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "विधानसभा की कार्यवाही पूरे देश ने देखी होगी. सभी मुद्दे सही थे. इन मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था."

protest On MNREGA renaming
मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (Etv Bharat)
protest On MNREGA renaming
कुरुक्षेत्र में जुटे कांग्रेस नेता (Etv Bharat)

'हरियाणा सरकार किसान विरोधी': विधायक रामकरण काला ने कहा कि "बाढ़ के समय किसानों की खेत में रेत आई थी. किसानों की मांग है कि खेत से रेत उठाने की अनुमति दी जाए. इस मुद्दे को मैंने विधानसभा में भी उठाया. हरियाणा सरकार किसान विरोधी है, इसलिए किसानों को खेत से रेत उठाने का परमिशन नहीं दे रही है. इस समस्या के कारण किसानों को खेती में परेशानी हो रही है."

