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हल्द्वानी में फूटा कांग्रेस का गुस्सा: बदहाल सड़क के गड्ढों में रोपे पौधे, जताया विरोध

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बदहाल सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. दमुवाढूंगा क्षेत्र में कांग्रेस नेता ललित जोशी ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क के पानी से भरे गड्ढों में धान के पौधे लगाकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है.

हल्द्वानी में बारिश के बीच बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. दमुवाढूंगा क्षेत्र में कांग्रेस नेता ललित जोशी के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने पानी से भरे गड्ढों में धान के पौधे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए.

पानी से लबालब गड्ढों में धान के पौधे लगाकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हल्द्वानी शहर की कई सड़कों की हालत लगातार खराब होती जा रही है. जगह-जगह सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है.