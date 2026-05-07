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नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म मामला: स्वास्थ्य विभाग पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप, सरगुजा में कांग्रेस का प्रदर्शन

नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म मामले में लापरवाही पर कांग्रेस ने CMHO दफ्तर का घेराव किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा: मैनपाट क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में एमएलसी रिपोर्ट छिपाने का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगा है. कांग्रेस ने इस मामले में सीमएचओ कार्यालय का घेराव किया. कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने स्थाई बैरिकेडिंग कर रखी थी जिस कारण कांग्रेसी सीएमएचओ दफ्तर तक नही पहुंच पाए और उन्हें वहीं रोक दिया गया. नारेबाजी कर रहे कांग्रेसियों से सीएमएचओ पी एस मार्को बाहर आकर मिले और ज्ञापन लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

गैंग रेप होना और उसके बाद सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एमएलसी रिपोर्ट में ये कहना कि रेप नहीं हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्य जनक है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए. साथ ही जिन लोगों ने इसे छिपाने की कोशिश की उन पर भी कार्रवाई हो- अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री

स्वास्थ्य विभाग पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 24 अप्रैल को सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम वंदना में 2 नाबालिग आदिवासी बच्चियों के साथ सामूहिक दुराचार की घटना हुई थी. प्रारंभिक स्तर पर थाना सीतापुर पर मामले को दबाने का प्रयास का आरोप लगा. इसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की चिकित्सक के द्वारा यह गलत रिपोर्ट दिया गया कि बच्चियों के साथ अनाचार की घटना नहीं हुई है.

मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट अलग

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक की MLC रिपोर्ट में जहां नेगेटिव बताया गया तो वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुए चिकित्सा परीक्षण में इस बात की पुष्टी हुई है कि बच्चियों के साथ अनाचार की घटना हुई थी. इस घटना के बाद कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच दल का गठन कर इस घटना की जांच की थी. अब इस मामले में कांग्रेस ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव कर दिया.

CMHO ने कहा- होगी कार्रवाई

इस मामले में सीएमएचओ पी एस मार्को ने बताया कि सीतापुर के डॉक्टर ने रेप होने की रिपोर्ट ना देकर उन्होंने नो इंज्यूरी लिखकर दे दिया था. इस मामले में उनको नोटिस दिए थे और जांच की जा रही थी, जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दिया गया है. क्योंकि डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई कलेक्टर ही कर सकते हैं तो वहीं से कार्रवाई होगी.