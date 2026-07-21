ETV Bharat / state

जिला अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर कांग्रेस मुखर, प्रदर्शन कर जताया विरोध

पिथौरागढ़ जिला अस्पताल के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं. जिसको लेकर कांग्रेसी लामबंद हो गए हैं.

Pithoragarh Health Services
स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़: पटरी से उतर चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पिथौरागढ़ के कांग्रेस विधायक मयूख महर ने समर्थकों के साथ धरना दिया. विधायक मयूख महर ने कार्यकर्ताओं के साथ कलक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे. इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल करो और अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती जल्द करो के नारे लगाए गए. विधायक मयूख महर ने कहा कि पिथौरागढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो गई हैं. जबकि प्रदेश के सीएम पुष्कर धामी का गृह जनपद होने के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में जुलाई में कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुआ है. मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई दे रही है. विधायक मयूख महर ने कहा कि बेस अस्पताल को भी खस्ताहाल बनाकर रख दिया है. जितना खर्चा भवनों के निर्माण में नहीं आया था, उससे अधिक खर्च सुरक्षा कार्यों पर हो रहा है. कहा कि नाले के मुहाने पर बेस अस्पताल का भवन बना दिया है.

विधायक ने कहा कि जिला अस्पताल में उपचार के लिए जिले के दूरस्थ इलाकों केसाथ नेपाल, चंपावत के मरीज आते हैं. जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है. अस्पताल रेफर सेंटर बन गए हैं. मरीज बरेली, हल्द्वानी जाने के लिए मजबूर हैं. अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य कार्ड बड़े अस्पताल लेने से इनकार कर रहे हैं. लोग जब उपचार के लिए बरेली या अन्य शहरों में जाते हैं तो ठगे महसूस करते हैं. मयूख महर ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी स्वाभाविक नहीं बल्कि सरकार की बनाई हुई है. कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को जिले को लावारिस हालत में छोड़ दिया है.

बता दें कि पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में मरीजों को बेड तक आसानी से नहीं मिलता है. जिले में पड़ोसी देश नेपाल और बागेशवर व चंपावत जिले के मरीज भी उपचार के लिए पहुंचते हैं. हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि एक ही बेड पर दो-दो मरीजों को लिटाकर इलाज किया जाता है. जबकि पिथौरागढ़ सीएम पुष्कर धामी का गृह जनपद भी है.

पढ़ें-

TAGGED:

कांग्रेसी विधायक मयूख महर
पिथौरागढ़ स्वास्थ्य सेवा
PITHORAGARH HEALTH SERVICES
PITHORAGARH CONGRESS PROTEST
CONGRESS MLA MAYUKH MAHR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.