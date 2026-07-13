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धान हेराफेरी मामले में कांग्रेस का चक्काजाम, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

धान हेरा फेरी मामले में कांग्रेस का चक्काजाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान, कांग्रेस कार्यकर्ता, युवा और ग्रामीण शामिल हुए. धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

निर्धारित समय तक हुए शांतिपूर्ण चक्का जाम के दौरान कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर जिला कलेक्टर के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा.

कांकेर : मरकाटोला लैम्पस अंतर्गत तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र में 3848 क्विंटल धान हेराफेरी मामले को लेकर जिला कांग्रेस एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांकेर (ग्रामीण) के नेतृत्व में मरकाटोला में राज्य राजमार्ग पर चक्का जाम किया गया. कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपकर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस का चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाना न्यायसंगत नहीं है.निष्पक्ष जांच के जरिए पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए- बसंत यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

उपाध्यक्ष बिरेश ठाकुर ने कहा कि यह केवल धान हेराफेरी का मामला नहीं, बल्कि किसानों के विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय है.सरकार जांच को छोटे कर्मचारियों तक सीमित रखकर वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही है. हमारी मांग है कि निर्णय लेने और निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए.वहीं प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेश ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा

भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बावजूद इतने बड़े आर्थिक घोटाले में बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है- नरेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री

ब्लॉक एवं जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लोमेन्द्र यादव ने कहा कि किसानों के धान से जुड़े इस गंभीर मामले में छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है. कांग्रेस की मांग है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर सभी संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए .उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

क्या है कांग्रेस नेताओं की मांग ?

धरना-प्रदर्शन के बाद सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने 3848 क्विंटल धान हेराफेरी मामले की निष्पक्ष जांच, सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, बड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उन्हें भी आरोपी बनाए जाने के साथ किसानों के साथ हुए अन्याय का शीघ्र निराकरण करने की मांग की.





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