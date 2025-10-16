ETV Bharat / state

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 11:56 AM IST

दुर्ग : दुर्ग जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. किसानों की दो सूत्रीय मांगों के समर्थन में आयोजित इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया. प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा.


प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप : प्रदर्शन के दौरान सभी ने नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया.इस मौके पर पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है.

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (25217854_thumbnail_16x9_image_aspera.jpg)

कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में थी, तब 71 हजार करोड़ रुपये का किसानों का कर्ज माफ किया गया था. लेकिन आज की सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही हैं. एग्रीस्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण जिले के करीब 65 प्रतिशत किसान पंजीयन से वंचित रह गए हैं, जिससे किसानों में गहरा असंतोष है- अरुण वोरा, कांग्रेस नेता

वहीं प्रदर्शन के दौरान जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं किया. जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है.

कांग्रेस ने दी चेतावनी : इस आंदोलन में पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा, दुर्ग ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, कांग्रेस किसान नेता मुकेश चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.


