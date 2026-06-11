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किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का आंदोलन, खाद डीजल और बिजली की किल्लत पर हल्लाबोल

बेमेतरा में कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन किया. कांग्रेस ने समस्याएं नहीं सुलझने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

Memorandum submitted regards key demands
किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का आंदोलन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 6:00 PM IST

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बेमेतरा: बेमेतरा जिला किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कलेक्टोरेट कार्यालय का उग्र घेराव किया.इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और उग्र नारेबाजी की. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया.

कांग्रेस के बड़े नेता हुए शामिल

इस बड़े आंदोलन में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा और किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मंगत साहू मुख्य रूप से शामिल हुए. इसके साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, महिला मोर्चा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हुए थे.


कांग्रेसियों ने भुनाया खाद बीज का मुद्दा
बेमेतरा की सड़कों पर उतरा यह जनसैलाब छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की उस बेबसी और गुस्से की बानगी है, जो खरीफ सीजन की शुरुआत में खाद, बीज और डीजल के लिए सोसायटियों के चक्कर काट रहे हैं सरकार के खिलाफ नारेबाजी और कलेक्टोरेट घेराव की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किसान कांग्रेस इस बार झुकने के मूड में नहीं है. वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी और आगे सेवा सहकारी समितियों में भी तालाबंदी किया जाएगा.

Congress movement
कांग्रेस का आंदोलन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सोई हुई सरकार को उठाने का कर रहे प्रयासबेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि हमारी यह लड़ाई किसानों के हक में 9 सूत्रीय मांगो को लेकर है.जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनी है, प्रदेश का किसान बेहद परेशान और बदहाल है। यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है,यह धरना प्रदर्शन इस सोई हुई भाजपा सरकार को जगाने का एक जरिया है.
किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस का आंदोलन (Etv Bharat)

हम इस मंच से सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि यदि किसानों की इन जायज समस्याओं और मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में किसान कांग्रेस समस्त किसान साथियों के साथ मिलकर इससे भी बड़ा और उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी- आशीष छाबड़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष

Outcry over shortages of fertilize
खाद डीजल और बिजली की किल्लत पर हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं प्रदेश कांग्रेस किसान अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि किसान उद्वेलित हैं. 45 डिग्री तापमान है, फिर भी पूरे बेमेतरा जिला के किसान आज यहां पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन के रूप में हमने बताया है.आगामी रणनीति तो पूरे कांग्रेस पार्टी के तरफ से है कि प्रदेशव्यापी एक आंदोलन रहेगा और तीसरे चरण में, अगर खाद की उपलब्धता ये लोग जुलाई के प्रथम सप्ताह में नहीं करते हैं, तो हर सोसाइटी में तालाबंदी का आंदोलन उस समय उग्र रूप से फिर चलेगा.

Memorandum submitted regards key demands
प्रमुख मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कांग्रेस की प्रमुख मांगेखाद कटौती: प्रति एकड़ खाद कटौती का नियम तुरंत खत्म होएकमुश्त वितरण: सभी किसानों को एकमुश्त खाद का वितरण किया जाएडीजल उपलब्धता: खरीफ सीजन के लिए डीजल की सुलभ आपूर्ति होबिजली दरें: कृषि बिजली दरों में कटौती कर राहत दी जाएकालाबाजारी पर रोक: खाद की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती से रोक लगेKCC लोन: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा बढ़ाई जाएधान भुगतान: धान की उपज का पूरा भुगतान एकमुश्त किया जाएअनुदान राशि: किसानों की लंबित अनुदान राशि तुरंत जारी हो

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