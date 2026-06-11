ETV Bharat / state

ई चालान में गड़बड़ी और परिवहन विभाग से जुड़ी जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

दुर्ग में कांग्रेस ने ई चालान, परिवहन विभाग की सेवाओं की बढ़ी फीस और जनसमस्याओं को लेकर आरटीओ दफ्तर का घेराव किया.

E CHALLAN IRREGULARITIES
कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. ई-चालान में कथित गड़बड़ियों, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी, वाहन मालिक नामांतरण (ट्रांसफर) की लंबी प्रक्रिया और बढ़ी हुई फीस जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय पहुंचे.

प्रदर्शन के दौरान की नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता करीब आधे घंटे तक कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे और आरटीओ अधिकारी का इंतजार करते हुए जमकर नारेबाजी की.
जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.

Congress workers sit in outside RTO office
आरटीओ में जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिलाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

बाकलीवाल ने कहा कि लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आरटीओ अधिकारी से मिलने पहुंचा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन चालकों के एक ही मामले में दो-दो बार चालान काटे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के ई-चालान तीन-तीन बार जारी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं. उन्होंने इसे विभागीय खामी बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की.

Resentment over e-challans and hiked fees
ई चालान और बढ़ी हुई फीस पर नाराजगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले घोषित हेल्पलाइन डेस्क अब तक शुरू नहीं की गई है, जिससे लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना पड़ रहा है. साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस, वाहन मालिक नामांतरण और अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं- धीरज बाकलीवाल, अध्यक्ष,जिला कांग्रेस

आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिनों के भीतर समाधान की चेतावनी दी. बाकलीवाल ने कहा कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.



वहीं आरटीओ अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद पटेल ने कहा कि ई-चालान से जुड़ी शिकायतों की जानकारी मुख्यालय को भेजी गई है.आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

कार्यालय में जल्द ही हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके- मृत्युंजय प्रसाद पटेल,आरटीओ अधिकारी

आरटीओ अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और हेलमेट के साथ ही वाहन चलाएं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरों के माध्यम से ई-चालान स्वतः जारी होगा.


ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी आग, तीसरी मंजिल तक फैली, बड़ा नुकसान

जलाशयों में छलका भरोसा! दो साल बाद आधे से ज्यादा भरे बांध, सिंचाई को मिला बड़ा सहारा

भौता गांव को मिलेगी पक्की सड़क, बारिश में आवागमन में होती थी दिक्कत,स्वास्थ्य मंत्री ने किया भूमिपूजन

TAGGED:

CONGRESS PROTEST
TRANSPORT DEPARTMENT
जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन
ई चालान में गड़बड़ी
E CHALLAN IRREGULARITIES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.