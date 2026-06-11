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ई चालान में गड़बड़ी और परिवहन विभाग से जुड़ी जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता करीब आधे घंटे तक कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे और आरटीओ अधिकारी का इंतजार करते हुए जमकर नारेबाजी की. जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने परिवहन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की.

दुर्ग : दुर्ग में परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया. ई-चालान में कथित गड़बड़ियों, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में देरी, वाहन मालिक नामांतरण (ट्रांसफर) की लंबी प्रक्रिया और बढ़ी हुई फीस जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आरटीओ कार्यालय पहुंचे.

बाकलीवाल ने कहा कि लंबे समय से आम लोगों की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आरटीओ अधिकारी से मिलने पहुंचा. उन्होंने आरोप लगाया कि कई वाहन चालकों के एक ही मामले में दो-दो बार चालान काटे जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के ई-चालान तीन-तीन बार जारी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं. उन्होंने इसे विभागीय खामी बताते हुए तत्काल सुधार की मांग की.

ई चालान और बढ़ी हुई फीस पर नाराजगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले घोषित हेल्पलाइन डेस्क अब तक शुरू नहीं की गई है, जिससे लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना पड़ रहा है. साथ ही ऑनलाइन लाइसेंस, वाहन मालिक नामांतरण और अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं- धीरज बाकलीवाल, अध्यक्ष,जिला कांग्रेस

आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर आरटीओ अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 10 दिनों के भीतर समाधान की चेतावनी दी. बाकलीवाल ने कहा कि यदि निर्धारित समय में समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.







वहीं आरटीओ अधिकारी मृत्युंजय प्रसाद पटेल ने कहा कि ई-चालान से जुड़ी शिकायतों की जानकारी मुख्यालय को भेजी गई है.आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

कार्यालय में जल्द ही हेल्प डेस्क शुरू की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके- मृत्युंजय प्रसाद पटेल,आरटीओ अधिकारी

आरटीओ अधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे सभी जरूरी दस्तावेज और हेलमेट के साथ ही वाहन चलाएं, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर कैमरों के माध्यम से ई-चालान स्वतः जारी होगा.





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