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गौवंशों की मौत को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष का फूंका पुतला

बेमेतरा: बेमेतरा के सिग्नल चौक में कांग्रेस ने गौमाता की सुरक्षा और किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. बेमेतरा जनपद क्षेत्र क्रमांक 16 के सदस्य दीपक दिनकर के नेतृत्व में क्षेत्र के किसान एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री राम विचार नेताम और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेसर पटेल का पुतला दहन कर आक्रोश जताया. इस बीच पुलिस जवानों ने पुतले पर पानी डालकर उसे बुझाया.



चारा पानी के अभाव में दम तोड़ रही गौवंश

जनपद सदस्य दीपक दिनकर ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के ग्राम उसलापुर और झिरिया स्थित मानव निर्मित वन में सैकड़ो बन्देलीन ( आवारा मवेशी) गायें थी.जहां चारा पानी के अभाव में असमय 300 से अधिक गायों की मौत हुई थी.इसके बाद गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया गया था.