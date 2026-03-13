रायपुर में पानी संकट पर कांग्रेस का घेराव, मटका फोड़कर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन
रायपुर नगर निगम में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 11:08 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर में बढ़ती पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने लाखेनगर स्थित नगर निगम जोन-5 कार्यालय का घेराव कर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन के साथ कांग्रेस ने निगम प्रशासन पर जनता की समस्या के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया.
पानी की समस्या को लेकर पांच घंटे धरना
करण नगर, परमेश्वरी और चांगोरभाठा समेत आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से पानी की किल्लत से परेशान लोगों के समर्थन में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जोन कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं भी शामिल हुईं और पानी की समस्या के समाधान की मांग की.
मटका फोड़कर जताया गुस्सा
नगर निगम प्रशासन की उदासीनता से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय परिसर में मटका फोड़कर विरोध जताया. इस दौरान निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि राजधानी में भी लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
महापौर के वार्ड में ही पानी संकट-मेनन
धरना स्थल पर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने कहा कि रायपुर नगर निगम में भाजपा की महापौर होने के बावजूद उनके ही वार्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि जब राजधानी के महापौर के वार्ड की यह स्थिति है, तो शहर के बाकी वार्डों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है.
जनता की समस्या पर निगम मौन-कांग्रेस
मेनन ने आरोप लगाया कि देवेंद्रनगर में बंद दुकानों को खुलवाने के लिए नगर निगम की महापौर बैठक करती हैं, जबकि आम जनता की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर निगम प्रशासन और महापौर पूरी तरह चुप हैं। उन्होंने कहा कि जनता पानी के लिए परेशान है, लेकिन निगम प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है.
समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया, तो शहर जिला कांग्रेस कमेटी नगर निगम के खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी.