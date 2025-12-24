ETV Bharat / state

वीबी-जी राम जी योजना पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

देश में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने का कांग्रेस ने विरोध किया है.

CONGRESS PROTEST ON VB JI RAM JI
मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 24, 2025 at 6:39 PM IST

धमतरी: मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया है. संसद से भी नाम बदलने का बिल पास हो गया है. मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद से छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है. धमतरी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन में बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है.

मोदी सरकार ने अपनाई जन विरोधी सोच

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जन विरोधी सोच अपनाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों गरीब, मजदूर और श्रमिक परिवारों के लिए रोज़गार और सम्मान की गारंटी है.

विकसित भारत जी राम जी योजना का विरोध (ETV BHARAT)

मनरेगा का नाम महात्मा गांधी से जुड़ा है, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और श्रम की गरिमा का संदेश दिया. इस योजना के नाम को बदलने का प्रयास केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि गांधी के विचारों और उनके योगदान का अपमान है. सरकार योजनाओं के नाम बदलकर इतिहास और जनभावनाओं से खिलवाड़ कर रही है- तारिणी चंद्राकर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, धमतरी

कांग्रेस पार्टी गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सड़क से सदन तक संघर्ष करती रही है. यदि मनरेगा के नाम या स्वरूप से छेड़छाड़ की गई, तो कांग्रेस का आंदोलन और मुखर होगा- ओंकार साहू, विधायक, कांग्रेस

मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया है. पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, लक्ष्मी ध्रुव, लेखराम साहू, हर्षद मेहता ने मंच से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि मनरेगा गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे लाखों परिवारों का जीवन जुड़ा हुआ है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि योजनाओं के नाम बदलने से न तो ज़मीनी समस्याएं हल होंगी और न ही रोजगार बढ़ेगा.

सरकार लोगों का ध्यान भटका रही

कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार असल मुद्दों से सरकार का ध्यान भटका रही है. मनरेगा के नाम और उसके मूल उद्देश्य से किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यूपीए की सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में गरीब जनता को 100 दिन का रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा की शुरुआत हुई थी. मनरेगा यानि कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है. इस योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण जनता को नकद राशि प्रदान करना था परंतु भाजपा ने योजना बंद कर दूसरा नाम दिया है जो गलत है.

