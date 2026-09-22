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भाटागांव सब्जी बाजार पर घमासान, व्यापारियों का निगम मुख्यालय में धरना, लॉटरी आवंटन पर उठे 4 बड़े सवाल

रायपुर नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

रायपुर में सब्जी व्यापारियों के साथ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

धरने का नेतृत्व रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने किया. उन्होंने कहा कि भाटागांव के व्यापारी वर्षों से यहां अपना कारोबार कर रहे हैं और उनकी रोजी-रोटी इसी व्यापार से जुड़ी है. ऐसे में उन्हें हटाने के बजाय निगम को उनके लिए उचित व्यवस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कार्रवाई के बाद इन व्यापारियों के परिवारों की रोजी-रोटी कैसे चलेगी और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

रायपुर : भाटागांव सब्जी बाजार में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. वर्षों से सब्जी का कारोबार कर परिवार चलाने वाले व्यापारियों के समर्थन में आज नगर निगम मुख्यालय में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया गया. बड़ी संख्या में व्यापारी और उनके परिवारजन निगम मुख्यालय पहुंचे और कार्रवाई का विरोध जताया.

धरने के दौरान चबूतरों के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर भी कई सवाल सामने आए. नेता प्रतिपक्ष ने निगम प्रशासन से चार प्रमुख सवालों का जवाब मांगा है.

1. चबूतरों का लॉटरी आवंटन बंद कमरे में क्यों किया गया?

2. सभी पात्र व्यापारियों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया?

3. आवंटन सूची में व्हाइटनर लगाकर नाम बदले जाने के आरोपों की जांच होगी या नहीं?

4. किसी व्यापारी को 4 फीट, किसी को 6 फीट और किसी को 10 फीट जगह देने का आधार क्या है?

रायपुर भाटागांव के सब्जी व्यापारी (ETV BHARAT)

7 दिन में सामने आएंगे दस्तावेज

धरना खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम आयुक्त समित मिश्रा से मिला. प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक, आयुक्त ने आश्वासन दिया कि 7 दिनों के भीतर लॉटरी आवंटन से जुड़े दस्तावेज और पूरी वीडियोग्राफी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही आयुक्त द्वारा स्वयं स्थल का निरीक्षण किए जाने की बात कही गई.

सब्जी व्यापारियों के साथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

अब दस्तावेजों पर टिकी निगाहें

भाटागांव सब्जी बाजार के व्यापारियों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच अब निगम प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज और वीडियोग्राफी अहम माने जा रहे हैं. इनसे लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया और उससे जुड़े आरोपों की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. धरने में पूर्व पार्षद सतनाम पनाग, छाया पार्षद ब्रम्हा सोनकर सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, महिलाएं और उनके परिवारजन मौजूद रहे.