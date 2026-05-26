ETV Bharat / state

नौतपा में बिजली कटौती और शटडाउन का विरोध, कांग्रेस का हल्लाबोल

लगातार बिजली कटौती और शटडाउन के विरोध में कांग्रेस ने बिजली ऑफिस का घेराव किया.

Congress attack in Narayanpur
नारायणपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में लगातार हो रही बिजली कटौती, बार-बार के शटडाउन और बढ़े हुए बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया.

नौतपा में कांग्रेस का हल्लाबोल

नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली गुल होने और अघोषित विद्युत कटौती से आमजन परेशान हैं. भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली बंद रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया.

नारायणपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बिजली ऑफिस का घेराव

कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पार करते हुए बिजली कार्यालय तक पहुंच गए और कार्यालय का घेराव कर दिया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.

Congress workers demanded a resolution to the electricity problem.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली समस्या दूर करने की मांग की (ETV BHARAT)

कांग्रेस का गंभीर आरोप

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में रोजाना घंटों बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम जनता, व्यापारी और छात्र सभी परेशान हैं. कांग्रेस का कहना है कि एक ओर जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही, वहीं दूसरी ओर बढ़े हुए बिजली बिलों से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है.

Congress workers staging Dharna
धरने पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रतीकात्मक रूप से चुड़ियां दिखाई और कहा कि यदि अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए.

Congress Protest in Narayanpur
नारायणपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

तपती दोपहरी में कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली विभाग कार्यालय परिसर में फर्श पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को बाहर बुलाने की मांग करने लगे. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि जब जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारी से मिलने पहुंचे तो कोई जिम्मेदार अधिकारी सामने नहीं आया और तहसीलदार को आगे कर दिया गया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनने के बजाय एसी कमरों में दुबके हुए हैं.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी आम लोगों के फोन तक नहीं उठाते, जिससे जनता की परेशानी और बढ़ रही है. लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग परेशान हैं, लेकिन विभाग इस ओर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा.

हम 5 सूत्रीय ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी घरों में दुबक गए. तहसीलदार ज्ञापन लेने पहुंचे-राजेश दीवान,कांग्रेस जिला अध्यक्ष,नारायणपुर

तहसीलदार ने दिया आश्वासन

स्थिति को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो. काफी देर तक चले प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वापस लौट गए.

कांग्रेस ने दी चेतावनी

लगातार बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जनता में बढ़ता आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया और अघोषित कटौती बंद नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

डीजल और खाद की किल्लत से किसान परेशान, बस्तर में कलेक्ट्रेट पर लोगों का प्रदर्शन

पुलिस के वायरलेस टावर पर युवती ने दी जान, कुनकुरी पुलिस में मचा हड़कंप, मोबाइल बनी मौत की वजह

TAGGED:

POWER CUTS IN CG
NAUTAPA IN NARAYANPUR
SCORCHING HEAT OF NAUTAPA
CONGRESS PROTEST ON POWER CUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.