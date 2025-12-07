ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में धान टोकन की बदइंतजामी पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने साय सरकार का फूंका पुतला

महासमुंद की घटना के बाद छत्तीसगढ़ में धान धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गई है. बागबहरा के किसान मनबोध गाड़ा द्वारा टोकन न मिलने की वजह से आत्महत्या की कोशिश किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत में उथल-पुथल मच गई है. कांग्रेस से लेकर भारतीय किसान यूनियन तक, सभी संगठन BJP सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगा रहे हैं. उरला में पुतला दहन किया गया है. पूरे प्रदेश में धान खरीदी सिस्टम को लेकर आक्रोश अब खुले आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. प्रदेश की मुख्यत: धान की खेती की जाती है. राज्य में धान सियासत का केंद्र भी है. इस बीच महासमुंद में धान का टोकन नहीं मिलने से शनिवार को एक धान किसान ने जान देने की कोशिश की. बागबहरा के किसान मनबोध गाड़ा द्वारा धान खरीदी के टोकन न मिलने पर यह घातक कदम उठाया गया. जिसके बाद इस मुद्दे को अब कांग्रेस ने लपक लिया है.

रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती घायल किसान से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पहुंचे. कांग्रेस नेताओं ने धान खरीदी व्यवस्था को पूरी तरह अव्यवस्थित बताते हुए BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

घायल किसान से मिलने पहुंचे भूपेश बघेल (ETV BHARAT)

बारदाना से लेकर वजन, टोकन और तौल हर स्तर पर अव्यवस्था है, किसान मजबूर हो रहा है. यह बेहद शर्मानक स्थिति है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने किया पुतला दहन

इस घटना के विरोध में ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने उरला मंडी में बड़ा प्रदर्शन किया. ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे के नेतृत्व में कांग्रेस ने BJP सरकार का पुतला दहन किया और इसे किसान विरोधी सरकार करार दिया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मनबोध गाड़ा की बेटी की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, लेकिन अव्यवस्थित सरकारी सिस्टम ने किसान को आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया. कांग्रेस ने इसे विष्णुदेव साय सरकार की असफलता और किसानों के साथ हुई घोर अन्याय बताया.

कांग्रेस ने साय सरकार का पुतला फूंका (ETV BHARAT)

भारतीय किसान यूनियन का साय सरकार पर अटैक

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने भी सरकार पर सीधा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि इस साल किसानों ने बीज, खाद की कमी, मौसम की मार और बीमारी के चलते भारी नुकसान झेला, और अब एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन व टोकन की समस्या ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं.

प्रतिदिन प्रदेश से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही. मैं किसानों से आत्मघाती कदम न उठाने और आंदोलन के रास्ते पर आने की अपील करता हूं. साथ ही सरकार से टोकन व्यवस्था को सरल करने और धान खरीदी सीमा बढ़ाने की मांग करता हूं- तेजराम विद्रोही , प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन

क्या है पूरी घटना?

महासमुंद के किसान के पास 1 एकड़ 40 डिसमिल जमीन है. वह बीते दो दिनों से लगातार च्वाइस सेंटर के चक्कर लगा रहे थे. ऑनलाइन पोर्टल में नाम न दिखने के कारण उनका टोकन नहीं कट पा रहा था. परिवार के अनुसार, बढ़ते तनाव और धान बेचने की अनिश्चितता से परेशान होकर उन्होंने घातक कदम उठा लिया. जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके बाद उन्हें रायपुर रेफर किया गया.

किसान संगठनों ने दी चेतावनी

धान खरीदी को लेकर किसानों का टोकन न कटने, बारदाना कमी, तौल गड़बड़ी और खरीदी सीमा घटने को लेकर भारी नाराजगी है. कई जिलों से टोकन व्यवस्था ठप होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने टोकन सिस्टम और खरीदी प्रबंधन को तुरंत दुरुस्त नहीं किया, तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू होगा. धान खरीदी से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस ने विधानसभा में उठाने की घोषणा की है.