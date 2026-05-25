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MSP पर गेहूं खरीद को लेकर श्रीगंगानगर में कांग्रेस का 'हल्ला बोल', कलेक्ट्रेट घेराव में किसानों का प्रदर्शन

एमएसपी पर गेहूं खरीद में अव्यवस्था, नहरों में दूषित पानी और बढ़ते नशे का विरोध. कांग्रेस और किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन.

Protest over Wheat Procurement
गेहूं खरीद को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 25, 2026 at 3:44 PM IST

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श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोमवार को एमएसपी पर गेहूं खरीद नहीं होने, नहरों में दूषित पानी और जिले में बढ़ते नशे के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी एवं किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सांसद निवास से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया.

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गेहूं की ढेरी लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही और पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसानों की सम्पूर्ण गेहूं उपज की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए.

श्रीगंगानगर में कांग्रेस का हल्ला बोल... (ETV Bharat Sriganganagar)

कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. प्रदर्शन के दौरान सांसद कुलदीप इंदौरा सहित कई किसान नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता बेरिकेड्स पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया.

सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि इस बार जिले में गेहूं का बंपर उत्पादन हुआ है, लेकिन किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल-डीजल और एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है.

पढ़ें : ओम बिरला बोले- प्रदेश में लक्ष्य से दोगुनी होगी गेहूं की खरीद, बारदाने की कमी पर जताई नाराजगी

कांग्रेस ने मांग की कि तुरंत एमएसपी पर गेहूं खरीद शुरू की जाए, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए और जिले में बढ़ते नशे पर प्रभावी कार्रवाई की जाए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

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