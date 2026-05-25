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MSP पर गेहूं खरीद को लेकर श्रीगंगानगर में कांग्रेस का 'हल्ला बोल', कलेक्ट्रेट घेराव में किसानों का प्रदर्शन

गेहूं खरीद को लेकर प्रदर्शन ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर में सोमवार को एमएसपी पर गेहूं खरीद नहीं होने, नहरों में दूषित पानी और जिले में बढ़ते नशे के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी एवं किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया. सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने सांसद निवास से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गेहूं की ढेरी लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसानों ने आरोप लगाया कि मंडियों में एमएसपी पर गेहूं की खरीद नहीं हो रही और पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि किसानों की सम्पूर्ण गेहूं उपज की खरीद एमएसपी पर सुनिश्चित की जाए. श्रीगंगानगर में कांग्रेस का हल्ला बोल... (ETV Bharat Sriganganagar)