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नहरी पानी की कटौती पर भड़के किसान, बैरिकेड्स तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता

खरीफ फसलों की बुवाई के बीच नहरी पानी की कमी को लेकर श्रीगंगानगर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा...

Congress Protest in Sriganganagar
बैरिकेड्स तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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श्रीगंगानगर: खरीफ फसलों की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में नहरी सिंचाई पानी की कमी को लेकर किसानों का आक्रोश बुधवार को सड़कों पर दिखाई दिया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए नहरी पानी की पूर्ण उपलब्धता की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए गए बैरिकेड्स पार कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं श्रीकरणपुर विधायक रूपेंद्र सिंह कुनर तथा सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह चौक स्थित सांसद आवास पर एकत्रित हुए. यहां आयोजित सभा में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई और नहरी पानी की कमी को लेकर सरकार के समक्ष नाराजगी जताई गई. इसके बाद सभी लोग पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे.

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सांसद कुलदीप इंदौरा ने बताया कि वर्तमान में गंगनहर का निर्धारित शेयर 2500 क्यूसेक है, लेकिन वास्तविकता में आर.डी. 45 पर केवल 1200 से 1300 क्यूसेक पानी ही उपलब्ध हो रहा है. वहीं, यह पानी आगे पहुंचते-पहुंचते कमांड क्षेत्र के अंतिम हिस्सों तक मात्र 800 से 850 क्यूसेक रह जाता है, जिससे किसानों को उनके हिस्से का पूरा सिंचाई पानी नहीं मिल पा रहा.

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कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कुन्नर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान समय कपास सहित अन्य खरीफ फसलों की बुवाई और सिंचाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पर्याप्त पानी नहीं मिलने से किसानों को बुवाई कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तथा फसलों की तैयारी प्रभावित हो रही है. इससे किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है और उनकी आजीविका पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है.

राज्य सरकार ने पूर्व में फिरोजपुर फीडर के निर्माण और नहरों की व्यवस्था में सुधार के माध्यम से पानी की कमी दूर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वर्तमान हालात में किसानों को निर्धारित शेयर के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है. कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों और कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई. इस दौरान किसानों को उनके निर्धारित हिस्से के अनुसार पूरा सिंचाई पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई.

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों को पर्याप्त नहरी पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. कृषि आधारित श्रीगंगानगर जिले में नहरी पानी को किसानों की जीवनरेखा माना जाता है. ऐसे में गंगनहर में पानी की कमी का मुद्दा अब किसानों के साथ-साथ राजनीतिक स्तर पर भी बड़ा विषय बन गया है.

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श्रीगंगानगर में किसानों का गुस्सा
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