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नहरी पानी की कटौती पर भड़के किसान, बैरिकेड्स तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता

बैरिकेड्स तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Sriganganagar )