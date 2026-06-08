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सिरोही: नारा लिखने के आरोप में युवक की गिरफ्तारी, विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

शिवगंज में नारा लिखने के मामले में एक युवक की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस और माली समाज ने प्रदर्शन किया.

गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 9:16 PM IST

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सिरोही: जिले के शिवगंज आखरिया चौक क्षेत्र में एक निजी भवन की दीवार पर लिखे गए "भोपा भगाओ, सिरोही बचाओ" नारे के मामले में एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के विरोध में सोमवार को शिवगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और माली समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई.

अंबे माता मंदिर के सामने प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया और जमकर नारेबाजी की. इसके बाद प्रदर्शनकारी रैली के रूप में पुलिस थाने की ओर बढ़े, जहां थाने के मुख्य द्वार पर भी उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध प्रकट करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है. किसी व्यक्ति द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर करने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

युवक की गिरफ्तारी के विरोध में मानव श्रंखला बनाई
युवक की गिरफ्तारी के विरोध में मानव श्रंखला बनाई (ETV Bharat Sirohi)

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लोढ़ा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यदि “भोपा भगाओ, सिरोही बचाओ” लिखना अपराध है तो उन्होंने स्वयं भी मंच से यही नारा लगाया है. उन्होंने पुलिस और प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि “दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ.” प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर सिरोही जिले की उपेक्षा करने का आरोप लगाया.

लोढ़ा ने कहा कि जिले में विकास कार्य ठप पड़े हैं और पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के लिए भी पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे आमजन में भारी नाराजगी है. मामले को लेकर पुलिस उपाधीक्षक पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पूरे प्रकरण की अलग से जांच करवाई जा रही है. इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हो गए और थाने के मुख्य द्वार से हट गए. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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