मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान: मोदी सरकार बंद करना चाहती है किसानों-मजदूरों की ये योजना-इंदिरा मीणा

कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ के तहत जिला पंचायत मुख्यालयों से लेकर गांव-गांव तक इस अभियान को लेकर संघर्ष किया जाएगा.

Congress protest in Sawai Madhopur
सवाई माधोपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat Sawai Madhopur)
सवाई माधोपुर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे 'मनरेगा बचाओ महासंग्राम अभियान' के तहत जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं बामनवास विधायक इंदिरा मीणा, एआईसीसी सचिव दानिश अबरार, पूर्व जिलाध्यक्ष गिर्राज सिंह गुर्जर सहित कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर सांकेतिक धरना दिया. इस दौरान इंदिरा मीणा ने कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना को बंद करने की तैयारी कर ली है.

धरने को संबोधित करते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि मनरेगा अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेशभर में मनरेगा बचाओ महासंग्राम पूरे देश में चलाया जा रहा है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा किसानों ओर मजदूरों के लिए एक योजना थी, जिसको भाजपा की मोदी सरकार ने बंद करने की तैयारी कर ली है. योजना में मोदी सरकार ने कई ऐसे क्रिटिकल प्वाइंट डाल दिए, जिससे योजना चल नहीं सके. योजना में 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार दिया करती थी. अब इसे बदलकर राज्यों को योगदान 40 फीसदी कर दिया है.

इंदिरा मीणा ने मोदी सरकार पर लगाए ये आरोप (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इंदिरा मीणा ने कहा कि जिस प्रकार राज्य में भार होता है और कई योजनाएं चल नहीं पाती, चिरंजीवी योजना नहीं चल पाई, तो सरकार मनरेगा का यह अंतर कैसे भर पाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के दो साल पूरे हो गए, लेकिन नरेगा का जो कार्य कहीं भी नहीं चल रहा है, जो देश के गरीब किसानों-मजदूरों पर वार जैसा है. उन्होंने कहा कि इस योजना की आत्मा को निकाल कर केवल नाम का छोड़ दिया गया है. आज कांग्रेस की ओर से सांकेतिक उपवास और धरना दिया गया. इसके अलावा गांव-ढाणी सहित ग्राम पंचायत में जाकर इस अभियान को लेकर संघर्ष किया जाएगा.

गांधीवादी विचारधारा पर सीधा प्रहार-विधायक हरिमोहन शर्मा: ‎बूंदी जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महावीर मीणा के नेतृत्व में गांधी पार्क में एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस अवसर पर बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा का नाम और स्वरूप बदलने की कवायद मात्र प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि एक सोचा-समझा षडयंत्र है. उन्होंने कहा भाजपा सरकार का उद्देश्य योजना का नाम बदलना नहीं, बल्कि इसे धीरे-धीरे समाप्त करना और महात्मा गांधी का नाम जनता की ज़ुबान से मिटाना है. यह गांधीवादी विचारधारा पर सीधा प्रहार है.

हरिमोहन शर्मा बोले, यह गांधीवादी विचारधारा पर है हमला (ETV Bharat Bundi)

‎विधायक शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार पर वर्तमान में लगभग 6 लाख 66 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका अर्थ है कि राज्य के हर नागरिक पर करीब एक लाख रुपये का बोझ है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनरेगा में अपने 40 प्रतिशत हिस्से का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते यह योजना स्वतः ही बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी. शर्मा ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिला पंचायत मुख्यालयों से लेकर गांव-गांव तक आमसभाएं आयोजित करेगी और जनता को जागरूक करेगी. ‎उपवास कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामकरण मीणा व लक्ष्मण बैरवा, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, अनुसूचित जाति प्रदेश उपाध्यक्ष मोडूलाल वर्मा, सेवादल जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी, ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष बृजमोहन यादव सहित अनेक वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

