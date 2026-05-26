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सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक पोस्ट से भड़की कांग्रेस, थाने के बाहर उग्र प्रदर्शन; बीजेपी मंत्री पर भी साधा निशाना

रायपुर : कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा कार्यकर्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौदहापारा थाने के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए एफआईआर की मांग की. इस दौरान बंगाल की बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पाल के बयान को लेकर भी भाजपा पर तीखा हमला बोला गया.

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता सौरभ बावरिया ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो पोस्ट कर महिलाओं का अपमान किया है. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की मानसिकता हमेशा महिलाओं को कमतर आंकने वाली रही है. यही वजह है कि उनके कार्यकर्ताओं की सोच भी महिलाओं के प्रति सम्मानजनक नहीं है.

रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

बीजेपी नेताओं पर विवादित बयान देने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पाल के कथित बयान को हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला बताया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के कई नेता गौ माता के भक्षण और कटाई को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, जो निंदनीय है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक ओर देश में सभी धर्मों के लोग गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों के नेता गौ भक्षण के रास्ते बता रहे हैं.

रायपुर थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी

मौदहापारा थाने के सामने हुए प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है. कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ पोस्ट डालने वाले आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर करने की मांग की है. साथ ही बीजेपी मंत्री अग्निमित्रा पाल को मंत्री पद से हटाने और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज करने की मांग भी उठाई गई. प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. प्रमुख रूप से कुलदीप जुनेजा, प्रमोद दुबे, पंकज शर्मा, आकाश शर्मा, कन्हैया अग्रवाल, मोहम्मद असलम और रितेश त्रिपाठी शामिल हुए.