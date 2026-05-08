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रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, कांग्रेस ने सीएमओ कार्यालय का किया घेराव, साय सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था , पुलिस ने कार्यालय के प्रवेश द्वार पर बैरिकेट्स लगा रखे थे. जिससे प्रदर्शनकारी अंदर ना जा सके.प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे.जिन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोका लेकिन यह कार्यकर्ता कार्यालय में अंदर घुसने के लिए जोर लगाते रहे इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली. प्रदर्शन के दौरान काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल था.

रायपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जमा हुए. उसके बाद उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इन्होंने राजधानी की बिगड़ी स्वास्थ्य स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, इस दौरान कार्यकर्ता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर जमीन पर बैठ गए और अपना विरोध दर्ज कराया.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हेल्थ सर्विसेज की बदहाल स्थिति पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव कर भाजपा सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है. मरीज अस्पतालों में चक्कर काटने को मजबूर है, और भाजपा सरकार जनता की जान से खिलवाड़ कर रही है. कांग्रेस ने चेतावनी दी की जब तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओ में सुधार नहीं होता है, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा.

पिछले ढाई साल की भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है. लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है.स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे प्रदेश में बदहाल स्थिति में पहुंच गई है. उसके खिलाफ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया है. इस सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ,स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को जगाने के लिए यह प्रदर्शन किया गया हैं. मेरी मांग है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाए, आम जनता की जान को बचाया जाए- श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष, रायपुर जिला कांग्रेस

हमर अस्पताल योजना को सरकार ने किया बर्बाद

श्रीकुमार मेनन ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हमर अस्पताल खोला गया था. उस दौरान जब कोरोना काल था, कोविड के समय ‘हमर अस्पताल’ खोला गया.उस दौरान डॉक्टर , पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स को रखा गया था. जांच उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इस वर्तमान भाजपा सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को ढाई साल में बर्बाद कर दिया है. उसके खिलाफ आज हम आंदोलन पर सड़क पर उतरे हैं

आम जनता हमर अस्पताल जा रही है. उन्हें जिला अस्पताल भेजा जाता है, और मरीज जब जिला अस्पताल जाता है, तो वहां से उन्हें मेकाहारा भेज दिया जाता है. मेकाहारा जाने के बाद उन्हें डीकेएस भेज दिया जाता है, और जब मरीज डीकेएस पहुंचते हैं, तो उन्हें एम्स भेज दिया जाता है. ऐसे में आम जनता उपचार के लिए कहां जाए-श्रीकुमार मेनन, अध्यक्ष, रायपुर जिला कांग्रेस

इलाज के लिए जनता बेच रही जमीन, नींद में सरकार- श्रीकुमार मेनन

श्रीकुमार मेनन ने कहा कि आज आम जनता स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण मजबूर है , उपचार के लिए उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ रही है, और सरकार सोई हुई है, उसे जगाने के लिए आज हम सब आंदोलन कर रहे हैं और हमारा यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक यह सरकार जाग न जाए.

कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को साय सरकार ने किया बंद

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि ढाई साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की थी, बीपी शुगर से लेकर प्राथमिक उपचार तक उन केंद्रों में होता था, दवाइयां मुफ्त में मिलती थी, मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को घर के पास में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कांग्रेस सरकार ने किया था. यह महत्वाकांक्षी योजना थी, जनता को फायदा हो रहा था, लोगों की जान बच रही थी, लेकिन भाजपा को यह रास नहीं आया. भाजपा वोट की राजनीति करती है. उन्हें लोगों की जान से कोई मतलब नहीं है . वह लोगों की जान से खिलवाड़ करती है

अभी स्वास्थ्य सेंटरों क्या की हालत है, जाकर देखना चाहिए, स्टाफ नहीं है, दवाइयां की स्थिति ऐसी है कि एक-दो महीने में एक्सपायर हो जाए, वैसी दवाइयों का टेंडर किया जाता है, उसे कम पैसे में खरीद कर बड़ा भ्रष्टाचार किया जा सके - विकास उपाध्याय, नेता, कांग्रेस

सीएम हाउस का करेंगे घेराव

विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार ढाई साल में छत्तीसगढ़ की जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है. जिस प्रकार से आज मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का घेराव किया, आने वाले समय में स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव किया जाएगा.

विकास उपाध्याय ने कहा आज ऐसी स्थिति है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं के टेंडर ही चल रहे हैं, दवाइयां उनके नेताओं के माध्यम से खरीदी जा रही है , यही कारण की आज स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है.जो अस्पताल बन चुके हैं, बनकर तैयार है, कांग्रेस सरकार ने उसे बनाया था, जिससे लोगों को फायदा मिले, लेकिन भाजपा सरकार को लोगों की जान से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना अच्छी थी, लोगों को फायदा मिल रहा था, लेकिन यह कांग्रेस की योजना थी इसलिए उसे बंद कर दिया गया.