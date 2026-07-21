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बरसते पानी में कांग्रेस का निगम घेराव, आवास, पट्टा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हल्लाबोल

धमतरी : धमतरी में कांग्रेस ने जनहित के तहत अलग-अलग मांगों को लेकर बरसते पानी में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आवास,पट्टा वितरण,जर्जर अटल आवासों का जीर्णोद्धार, पीएम आवास, सड़क पानी और निगम में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक से पैदल मार्च किया और निगम की ओर बढ़े.

हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन

घड़ी चौक से शुरू हुए इस विरोध मार्च में कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. लगातार हो रही बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ.हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम की ओर कूच किया. प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने पहले से ही भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी.इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

कांग्रेस का निगम घेराव प्रदर्शन (ETV BHARAT CHATTISGARH)

पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी

जब प्रदर्शनकारी नगर निगम पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेडिंग पार कर मुख्य गेट तक पहुंचने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य द्वार के सामने बैठकर जोरदार नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा.