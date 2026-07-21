बरसते पानी में कांग्रेस का निगम घेराव, आवास, पट्टा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हल्लाबोल
धमतरी में कांग्रेस ने बारिश के बीच प्रदर्शन किया.इस दौरान आवास पट्टा, पीएम आवास और अटल आवासों के जीर्णोद्धार जैसे मांगें कांग्रेस ने की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 6:20 PM IST
धमतरी : धमतरी में कांग्रेस ने जनहित के तहत अलग-अलग मांगों को लेकर बरसते पानी में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने आवास,पट्टा वितरण,जर्जर अटल आवासों का जीर्णोद्धार, पीएम आवास, सड़क पानी और निगम में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घड़ी चौक से पैदल मार्च किया और निगम की ओर बढ़े.
हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन
घड़ी चौक से शुरू हुए इस विरोध मार्च में कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. लगातार हो रही बारिश के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ.हाथों में तख्तियां और झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम की ओर कूच किया. प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने पहले से ही भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी.इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.
पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी
जब प्रदर्शनकारी नगर निगम पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेडिंग पार कर मुख्य गेट तक पहुंचने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई. हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दिया. इसके बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निगम के मुख्य द्वार के सामने बैठकर जोरदार नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा.
नगर निगम में विकास कार्यों में अनियमितताएं हो रही हैं .आम नागरिकों को सरकार की योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिल रहा है.यदि जल्द ही इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा-तारिणी चंद्राकर, जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी
12 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम प्रशासन को 12 सूत्रीय मांगपत्र भी सौंपा. मांगपत्र में कहा गया कि पट्टाविहीन शहरवासियों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और नवीन पट्टे दिए जाएं. नगर निगम क्षेत्र के जर्जर अटल आवासों का तत्काल जीर्णोद्धार कराया जाए. प्रधानमंत्री आवास योजना की भुगतान व्यवस्था में सुधार करते हुए लंबित भुगतान शीघ्र जारी किए जाएं. मृतक हितग्राहियों के नाम उनके नामिनी के नाम पर तत्काल स्थानांतरित किए जाएं.
सड़क,आवास और पुनर्वास के मुद्दे पर प्रदर्शन
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक से बीएलसी श्रेणी में पात्र हितग्राहियों को शामिल करने, सभी पेंशनधारियों को नियमित पेंशन देने, शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने, सभी वार्डों की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई और मरम्मत, मकेश्वर वार्ड स्थित जर्जर बाउंड्रीवाल हटाकर सड़क चौड़ीकरण तथा रेलवे प्रभावित परिवारों के समुचित पुनर्वास की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई.
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