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गैस सिलेंडर की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पटना में मिट्टी का चूल्हा-गोइठा लेकर प्रदर्शन

''पहले गैस की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी पर भी भाजपा नेता विरोध करते थे, लेकिन आज कीमतें दोगुनी से अधिक होने और कालाबाजारी के आरोपों के बावजूद केंद्र सरकार चुप है. कांग्रेस के समय ₹10 गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी और आज जब इसकी किल्लत हो गई है तो वह बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं. जनता सिलेंडर के लिए त्रस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं.'' - प्रतिमा दास, पूर्व विधायक, कांग्रेस

'घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है' : प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में रसोई गैस की कीमत 450 रुपये से कम थी, जबकि आज यह 1000 रुपये के पार पहुंच गई है. इसके बावजूद लोगों को सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और अंततः मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है, जिससे धुएं की वजह से उनकी आंखों पर असर पड़ रहा है.

कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन : प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता मिट्टी का चूल्हा, गोइठा और गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे. खास बात यह रही कि गैस सिलेंडर पर फूलों की माला लटकाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा. मजबूरी में लोग फिर से मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को विवश हो गए हैं. उनका कहना था कि केंद्र सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है.

'पहले नोटबंदी के लिए लाइन, अब सिलेंडर के लिए' : प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि बिहार में गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह चरमराई हुई है. लोग घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद खाली हाथ लौट रहे हैं. पहले नोटबंदी के दौरान जनता को लाइन में खड़ा किया गया और अब गैस सिलेंडर के लिए वही स्थिति पैदा कर दी गई है. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार दावा करती है कि कहीं कोई किल्लत नहीं है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता आम लोगों के साथ लाइन में खड़े होकर सच्चाई सामने लाएंगे.

''गैस की कमी के कारण कई हॉस्टल तक बंद हो गए हैं और छात्र पढ़ाई छोड़कर गांव लौटने को मजबूर हैं. सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है. डबल इंजन की सरकार जनता पर महंगाई की दोहरी मार डाल रही है.''- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

'बिजली बिल में टाइम ऑफ डे वापस लेना होगा' : राजेश राम ने बिहार सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 1 अप्रैल से बिजली बिल में टाइम ऑफ डे (TOD) व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसमें दिन और रात के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं. शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक बिजली की दर अधिक होने से यदि कोई गैस के अभाव में इंडक्शन पर खाना बनाना चाहता है, तो उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी.

''एक तरफ गैस महंगी और दुर्लभ है, दूसरी तरफ बिजली दरों में बदलाव से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. टाइम ऑफ डे व्यवस्था तुरंत वापस ली जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी डेरा डालो-घेरा डालो अभियान चलाकर मंत्रियों के आवासों पर धरना देगी.''- राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

कांग्रेस का हल्ला बोल, (ETV Bharat)

'लोग महंगी गैस और किल्लत दोनों से परेशान' : कांग्रेस की युवा नेत्री शैली सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय करोड़ों परिवारों को गैस कनेक्शन दिए गए और व्यवस्था सामान्य रही. वहीं मौजूदा सरकार ने इसे उपलब्धि के तौर पर प्रचारित तो किया, पर अब न तो पर्याप्त आपूर्ति हो रही है और न ही कीमतें नियंत्रण में हैं. उन्होंने कहा कि लोग महंगी गैस और किल्लत दोनों से परेशान हैं.

'जनसमस्याओं से दूर हैं प्रधानमंत्री' : शैली सिंह ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि एक ओर सरकार गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के जैसी तैयारी रखने का विरोधाभासी बयान दे रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार की शैली में मिमिक्री करते हुए प्रधानमंत्री पर जनसमस्याओं से दूर रहने का आरोप लगाया.

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