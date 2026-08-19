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पंचकूला में बारिश थमी तो गरजा कांग्रेस का विरोध, HKRN कर्मियों के समर्थन में किया प्रदर्शन, हुड्डा समेत दिग्गज नेता धरने पर बैठे

पंचकूला: पंचकूला में बुधवार को बारिश रुकते ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारियों को पक्का करने और प्रदेश में नियमित भर्तियां शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सेक्टर-6 स्थित HKRN कार्यालय के बाहर धरना दिया. प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए.

सरकार के खिलाफ नारेबाजी: धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. नेताओं ने HKRN के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए समान काम-समान वेतन, स्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं देने की मांग उठाई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अभी तक स्थायी रोजगार का लाभ नहीं मिला है.

पंचकूला में बारिश थमी तो गरजा कांग्रेस का विरोध (ETV Bharat)

चुनावी वादे को लेकर घेरा: कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने HKRN कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया. नेताओं ने कहा कि कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, EPF, ESI, ग्रेच्युटी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने चाहिए.

हुड्डा ने उठाया रोजगार का मुद्दा: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "HKRN कर्मचारियों और प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए. सरकार को अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देना चाहिए और नियमित भर्तियां शुरू करनी चाहिए." इसके साथ ही दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि, "HKRN कर्मचारियों और हरियाणा के युवाओं के साथ न्याय हो. सरकार को अपने वादे को पूरा करते हुए कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देना चाहिए. हम इनके साथ हैं. "