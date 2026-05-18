छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल संकट, नारायणपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में कांग्रेस ने ईंधन संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 18, 2026 at 10:21 PM IST
नारायणपुर: बस्तर संभाग के नारायणपुर में पेट्रोल डीजल का संकट गहराने लगा है. इस समस्या को लेकर कांग्रेस ने नारायणपुर में विरोध प्रदर्शन किया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता रजनू नेताम की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी क. हाथों में कांग्रेस के झंडे, खाली कनस्तर और डिब्बे लेकर कार्यकर्ताओं ने घंटों तक प्रदर्शन किया.
खेती किसानी का काम हो रहा प्रभावित
इस विरोध प्रदर्शन में किसान और ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया. किसानों और ग्रामीणों ने भी अपनी परेशानियां साझा करते हुए कहा कि डीजल की कमी के कारण खेती-किसानी का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल संकट को दूर करने की मांग की है. जिससे परेशानी दूर हो सके.
नारायणपुर में पेट्रोल डीजल का संकट बढ़ा
नारायणपुर जिले में बीते कई दिनों से पेट्रोल और विशेषकर डीजल की भारी किल्लत बनी हुई है. जिले के पांच पेट्रोल पंपों में से केवल एक पेट्रोल पंप में डीजल उपलब्ध होने की बात सामने आ रही है, जिसके चलते वहां रोजाना लंबी कतारें लग रही है. इसी समस्या को लेकर जिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की नीतियों पर सवाल उठाए हैं.
जनता पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी जरूरत के लिए परेशान हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर संवेदनशील नजर नहीं आ रही है. आम जनता घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर है, जबकि भाजपा नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि जिले में किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज नहीं है- रजनू नेताम, कांग्रेस नेता
किसानों को हो रही ज्यादा परेशानी
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों और किसानों से बातचीत की. ग्रामीणों ने बताया कि कृषि सीजन शुरू हो चुका है और खेतों में ट्रैक्टर, पंप और अन्य कृषि उपकरणों को चलाने के लिए डीजल की जरूरत है. हमें डीजल नहीं मिल पा रहा है जिससे खेती किसानी का काम प्रभावित हो रहा है. किसानों ने कहा कि आजकल खेत में कम और पेट्रोल पंप की लाइन में ज्यादा समय गुजर रहा है. जिससे काफी परेशानी हो रही है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जल्द ही पेट्रोल-डीजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार से जल्द से जल्द ईंधन मुहैया कराने की मांग की है.