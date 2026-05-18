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पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, एमसीबी के खोंगापानी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग करते नजर आए. कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लो,जनता को राहत दो और पेट्रोल-डीजल सस्ता करो जैसे नारे लगाए. कुछ समय के लिए पूरा पेट्रोल पंप परिसर राजनीतिक माहौल में रंगा नजर आया और मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है. इस इजाफे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है. कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इसी क्रम में कांग्रेस ने खोंगापानी में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया है. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया. इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक गुलाब कमरो सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे.

कांग्रेस का एमसीबी में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कांग्रेस का मोदी सरकार पर आरोप

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. पेट्रोल और डीजल महंगा होने से परिवहन का खर्च बढ़ गया है, जिसका सीधा असर खाद्य सामग्री, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं पर पड़ रहा है. महंगाई के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार महंगाई को काबू करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. चुनाव के समय जनता से सस्ते गैस सिलेंडर और राहत देने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इससे घर का बजट बिगड़ चुका है और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है- गुलाब कमरो, पूर्व कांग्रेस विधायक

आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक बड़ा आंदोलन करेगी. महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठाती रहेगी - रामनरेश पटेल,अध्यक्ष, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी

पीएम मोदी जनता के साथ दोहरा रवैया अपना रहे- कांग्रेस

कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री देशवासियों से पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करने, विदेश यात्राएं टालने की अपील कर रहे हैं. दूसरी ओर वह खुद लगातार विदेश यात्राएं कर रहे हैं. यह जनता के साथ दोहरा रवैया है. सरकार जनता को सलाह देने की बजाय महंगाई कम करने पर विचार करे और इसके लिए ठोस कदम उठाए.