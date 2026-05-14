हरा सोना में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस लामबंद, एमसीबी में वन विभाग के खिलाफ हल्ला बोल
कांग्रेस ने मनेंद्रगढ़ में भ्रष्टाचार पर वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 10:45 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: एमसीबी के केल्हारी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेन्द्रगढ़ की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया. यह धरना तेंदुपत्ता भुगतान में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किया गया.
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेताओं ने वन विभाग पर ग्रामीणों की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया. कांग्रेस नेताओं आरोप लगाया कि जिले में तेंदूपत्ता संग्राहकों का भुगतान लंबित रखने और वन योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है. प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
महुआ वृक्षारोपण और ट्री गार्ड निर्माण जैसे कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं. भालू के हमले में घायल ग्रामीणों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही और विभाग केवल औपचारिकताएं निभा रहा है. अगर तेंदूपत्ता संग्राहकों का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी- अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष, एमसीबी कांग्रेस
ग्रामीणों और मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. वन विभाग गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने में लगा है, लेकिन उन्हीं लोगों को राहत और सुविधाएं देने में विफल साबित हो रहा है. भुगतान के लिए ग्रामीणों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां बढ़ रही हैं-गुलाब कमरो, पूर्व विधायक, कांग्रेस
वन क्षेत्र से जुड़े गांवों में भालू के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है. वन विभाग से पारदर्शी व्यवस्था लागू करे- रामनरेश पटेल, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, एमसीबी
कांग्रेस ने आम लोगों की समस्याओं और मुद्दों के जरिए वन विभाग पर हमला बोला है. अब देखाना होगा कि जिला प्रशासन इस दिशा में क्या कार्रवाई करती है.