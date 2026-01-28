ETV Bharat / state

पार्षद निधि में भ्रष्टाचार और भेदभाव का आरोप,कांग्रेसियों ने नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पार्षद निधि में भ्रष्टाचार हुआ है. कांग्रेस पार्षदों के वार्डों के साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है. सत्ताधारी पक्ष के वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है. सड़क, नाली और प्रकाश व्यवस्था जैसे जरूरी कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े हैं.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने मनेंद्रगढ़ में नगर पालिका कार्यालय का घेराव किया. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्य गेट तक पहुंचकर धरना दिया.

पार्षद निधि के जरिए वार्ड में काम करते हैं, लेकिन पार्षद निधि में भ्रष्टाचार हुआ है. देखादेखी कर काम किया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारे 9 पार्षद परेशान हैं- प्रभा पटेल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष

कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से एक माह के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए जिले के बाहर से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया था. नगर पालिका परिसर और आसपास के इलाकों में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.

एमसीबी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

तहसीलदार को दिया ज्ञापन

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मनेन्द्रगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया है. प्रशासन की ओर से जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है, हालांकि कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वे केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं.

वहीं नगर पालिका सीएमओ इसहाक खान ने बताया कि पार्षदों की नाराजगी पहली किस्त की पार्षद निधि को लेकर है. जिस समय यह राशि खर्च हुई, उस समय वे यहां पदस्थ नहीं थे और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी खर्च राशि की जानकारी दे दी गई है. भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में सामान्य रूप से कार्य कराए जाते हैं.