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लखनऊ में हाई वोल्टेज ड्रामा: जातीय जनगणना में OBC कॉलम की मांग को लेकर कांग्रेसियों का हल्लाबोल, पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन!

लखनऊ: जातीय जनगणना में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम शामिल करने और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एससी-एसटी आयोग की तर्ज पर मजबूत ओबीसी आयोग के गठन की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान पिछड़ा वर्ग विभाग की तरफ से अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शनकारियों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें पार्टी कार्यालय के सामने ही चौराहे पर रोक लिया. बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हुई. उसके बाद कार्यकर्ता चौराहे पर ही बैठकर जोरदार नारेबाजी करने लगे.

उसके बाद राज भवन घेराव की जिद पर कार्यकर्ता दोबारा लगभग 200 मीटर तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे, लेकिन मुख्य मार्ग से पहले फिर से बड़ी संख्या में पुलिस बल ने उनका रास्ता रोक दिया. इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे. आखिरकार पुलिस ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेज दिया.





कांग्रेस का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन मनोज यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है. उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है. मेरी मांग है कि जिस तरह एससी-एसटी आयोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बना है, उसी तरह पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया जाए. जातीय जनगणना में ओबीसी कॉलम की मांग को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, लेकिन यह सरकार सुन नहीं रही है. जब तक जातीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम शामिल नहीं हो जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि सरकार को हमारी मांगों के पर झुकना ही पड़ेगा. हमारे नेता राहुल गांधी ने भी सरकार को पत्र लिखकर जातीय जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग की है. हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ओबीसी के हित को देखते हुए जातीय जनगणना में ओबीसी का कॉलम जरूर जोड़ेगी. अगर ऐसा नहीं करती है, तो फिर हम सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को झुकाएंगे.

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