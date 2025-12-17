ETV Bharat / state

कोंडागांव में धान किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

कोंडागांव: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी शासन के द्वारा की जाएगी. धान खरीदी के लिए बनाए गए सिस्टम को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. इसी कड़ी में बुधवार को कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस कमेटी कोंडागांव का कहना है कि शासन की बनाई धान खरीदी की नीतियों की वजह से किसान परेशान हैं. किसानों की परेशान को शासन प्रशासन के सामने रखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया. इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल और सीएम साय के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने शासन से किसानों को राहत देने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों के हित में फैसला लेकर खरीदी प्रणाली को सुधारना चाहिए.

किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन

कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि घोष ने सरकार से किसानों के हित में काम करने की मांग की. रवि घोष ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे में धान की खेती करने वाले किसान ही परेशान हैं. धान उपजाने के बाद किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि एग्रीस्टेक में रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर किसानों का रकबा काटा जा रहा है. टोकन कटाने के नाम पर किसानों को घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है. खरीदी केंद्रों पर खरीदी की लिमिट कम किए जाने का भी आरोप कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि लिमिट कम किए जाने के चलते किसान कम कीमत पर अपनी धान बाजार में बेचने को विवश हैं.