कोंडागांव में धान किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस धान खरीदी के लिए बनाए सिस्टम को लेकर नाराज है. पूर्व मंत्री का आरोप है कि किसान फसल बेचने के लिए भटक रहे हैं.

CONGRESS PROTEST IN KONDAGAON
धान किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
कोंडागांव: पूरे छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी चल रही है. 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी शासन के द्वारा की जाएगी. धान खरीदी के लिए बनाए गए सिस्टम को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. इसी कड़ी में बुधवार को कोंडागांव में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया. कांग्रेस कमेटी कोंडागांव का कहना है कि शासन की बनाई धान खरीदी की नीतियों की वजह से किसान परेशान हैं. किसानों की परेशान को शासन प्रशासन के सामने रखने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया. इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल और सीएम साय के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने शासन से किसानों को राहत देने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को किसानों के हित में फैसला लेकर खरीदी प्रणाली को सुधारना चाहिए.

किसानों के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन

कलेक्टर के नाम सौंपे ज्ञापन में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि घोष ने सरकार से किसानों के हित में काम करने की मांग की. रवि घोष ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इस धान के कटोरे में धान की खेती करने वाले किसान ही परेशान हैं. धान उपजाने के बाद किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं. कांग्रेस का आरोप है कि एग्रीस्टेक में रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर किसानों का रकबा काटा जा रहा है. टोकन कटाने के नाम पर किसानों को घंटों लाइन में खड़ा किया जा रहा है. खरीदी केंद्रों पर खरीदी की लिमिट कम किए जाने का भी आरोप कांग्रेस ने जिला प्रशासन पर लगाया है. कांग्रेस का आरोप है कि लिमिट कम किए जाने के चलते किसान कम कीमत पर अपनी धान बाजार में बेचने को विवश हैं.

राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)


धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग

पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मोहन मरकाम ने कहा, रकबा कटौती और खरीदी में अनियमितता से किसान परेशान हैं. खरीदी केंद्रों पर जो व्यवस्था बनाई गई है उससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम किसानों के लिए काम कर रहे थे. लेकिन अब नई सरकार की व्यवस्था से किसान परेशान हैं. मोहन मरकाम ने कहा कि किसानों की समस्या को सुनने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है.

प्रशासन को कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी

पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कहा, जिले के अलग-अलग लेम्पसों में लगातार किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई चुकी है. मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा सरकार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है. जबकि कांग्रेस किसानों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर लड़ती रही है. कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि घोष ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धान खरीदी से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

संपादक की पसंद

