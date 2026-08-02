ETV Bharat / state

सड़क बिजली खाद पर कांग्रेस का हल्ला बोल, विधायक हर्षिता बघेल के नेतृत्व में निकली ट्रैक्टर रैली

विधायक हर्षिता बघेल के नेतृत्व में निकली ट्रैक्टर रैली ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

आंदोलन की अगुवाई डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल और पूर्व विधायक भुनेश्वर बघेल ने की. खपरी सिरदार गांव से करीब 40 ट्रैक्टरों का काफिला निकला, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. रैली भंडारपुर होते हुए ढारा के नितिन चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

खैरागढ़ छुईखदान गंडई: रविवार को कांग्रेस ने जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे डोंगरगढ़-खैरागढ़-कवर्धा मुख्य मार्ग करीब दो घंटे तक पूरी तरह थम गया. सड़क, बिजली और खाद के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली और हाईवे पर चक्काजाम कर दिया. प्रदर्शन के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस ने सरकार के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं

पहली मांग: खपरी सिरदार से ढारा के नितिन चौक तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रस्तावित लगभग 12 किलोमीटर सड़क का तत्काल निर्माण कराया जाए. दूसरी मांग: अघोषित बिजली कटौती बंद करने, बढ़े हुए बिजली बिलों में राहत देने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकें. तीसरी मांग: किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराएं

'सरकार केवल घोषणा कर रही'

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र की सड़कें वर्षों से जर्जर हैं. किसान खाद के लिए भटक रहे हैं और लगातार बिजली कटौती से आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है. उनका कहना था कि सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा.

एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया. प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आने वाली सड़क के लिए आम जनता कई सालों से मांग रख रही है. ये दूसरी बार हम धरने पर बैठे हैं. इस सड़क में कई हादसे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही. सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है. किसानों को सोसायटी में खाद भी नहीं मिल रहा है-हर्षिता स्वामी बघेल, विधायक, डोंगरगढ़

अघोषित बिजली कटौती और किसानों को खाद नहीं मिलने के मुद्दे पर चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जाम लगने से लोग हुए परेशान

हाईवे जाम होने से ट्रकों, बसों और छोटे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कई यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा. पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शन स्थल पर भीड़ बढ़ने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा.

कांग्रेस ने दिया ज्ञापन

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खैरागढ़ और डोंगरगढ़ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से चर्चा की और उनकी मांगों का ज्ञापन लिया. बातचीत के बाद प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया कि डोंगरगढ़-खैरागढ़ मार्ग के मरम्मत कार्य की शुरुआत परसों से कराई जाएगी.

लिखित आश्वासन के बाद हटाया जाम

लिखित आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस ने चक्काजाम समाप्त कर दिया. हालांकि कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समय में सड़क निर्माण, बिजली और खाद की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.