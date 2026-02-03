ETV Bharat / state

कवर्धा में कांग्रेस का हल्ला बोल, मनरेगा बचाओ समेत कई मुद्दों पर साय सरकार को घेरा, दीपक बैज ने की अगुवाई

कवर्धा: मनरेगा का नाम वीबी जी राम जी करने का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है. पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है. इस क्रम में मंगलवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कवर्धा में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने कवर्धा में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. हजारों कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. जिसमें दीपक बैज के साथ कांग्रेस जिला प्रभारी पदम कोठारी, थानेश्वर पाटिला, पूर्व विधायक ममता चंद्राकर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल शामिल हुए.

दीपक बैज का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला

इस दौरान कांग्रेस कार्यालय के बाहर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने धान खरीदी को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों को बदनाम कर रही है और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है.जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी तीन बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और अंबेडकर चौक तक पहुंच गए. आगे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया. इस बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझपटी हुई. प्रदर्शन के दौरान सड़क किनारे लगे होर्डिंग बोर्ड गिरने से कुछ समय के लिए अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया.