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जींद में कांग्रेस का प्रदर्शन, राव नरेंद्र सिंह बोले- 'पेपर लीक होने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा, बाहरी को रोजगार दे रही सरकार'

Congress Protest in Jind ( ETV Bharat )