BJP on Congress Protest : जोगाराम पटेल ने बताया फ्लॉप, कहा- कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं किया, जूली पर बेढम का पलटवार
कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन को लेकर पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं किया है.
Published : December 17, 2025 at 10:43 PM IST
जयपुर: नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का 'हल्ला बोल' प्रदर्शन रहा. कांग्रेस ने भले ही इस विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारियां दी हो, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया और कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया. बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है.
कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा. उधर, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जूली अपने कार्यकाल को भूल गए, जब वे अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था और कानून व्यवस्था चौपट थी. जनता त्राहिमाम कर रही थी. कांग्रेस ने अपने शासन में 40 फीसदी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए, हमने 70 फीसदी को धरातल पर उतारा.
जांच एजेंसियों के आरोप गलत नहीं : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था. पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं. भाजपा सरकार हर वर्ष अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रख रही है. भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर हमने विकास कार्यों और उनके आंकड़े जनता के समक्ष प्रस्तुत किए हैं. विपक्षी पार्टियों से स्पष्ट निवेदन है कि कांग्रेस अपने पांच वर्षों के कार्यकाल और भाजपा के दो वर्षों के कार्यकाल के तथ्यों की तुलना कर हमारे द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का खंडन करके बताए. यदि कर सकते हैं तो हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को गलत साबित करें.
नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी खामियां हैं. न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं. कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि अनुसार पूरा किया जाए. इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामला समाप्त हुआ है. पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है. जबकि कांग्रेस तथ्यहीन आरोपों और विफल आंदोलनों के सहारे राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जिसे जनता भली-भांति समझ चुकी है.
कांग्रेस ने अपनी बजट घोषणाओं में 40 परसेंट भी पूरी नहीं की : गृह राज्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस अपनी बजट घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई. बजट घोषणाओं में 40 परसेंट भी पूरी नहीं की, लेकिन मीडिया में आकर ये जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं. इन्होंने कभी भी सदन में बहस नहीं की, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किए गए विकास कार्यों से ये कुंठित हो रहे हैं और इनको राजस्थान का विकास पच नहीं रहा है. आए दिन इनके नेता और नेता प्रतिपक्ष मीडिया के सामने आकर झूठे तथ्य पेश करने लग जाते हैं.
इनके पास पांच साल बनाम दो साल का कोई जवाब नहीं है. गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिजली के उत्पादन में वृद्धि की है. राइजिंग राजस्थान करके देश-विदेश के उद्यमियों को बुलाकर के रोजगार स्थापित करने की बात की है. 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए हैं. कांग्रेस सरकार में तो गैंगवार होती थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, लूट-नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी और कांग्रेस उस समय कार्रवाई करने से भी बचती थी. इन्होंने प्रदेश को बीमारू प्रदेश बनाने का काम किया.
देश का नागरिक वोटर लिस्ट से छूटे नहीं और बाहरी जुड़े नहीं : राजस्थान प्रदेश में एसआईआर पर दूसरे फेज पर काम शुरू हो गया है. उधर भाजपा मुख्यालय में अहम कार्यशाला हुई, जिसमें एसआईआर में लगे पदाधिकारियों को बारीकी से काम करने की सलाह दी गई है. एसआईआर के पहले फेज में लगभग 42 लाख नाम हटाए गए है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमें कल हमें लिस्ट उपलब्ध हुई है, इसकी हम स्क्रूटनी करेंगे. इसके बाद पता लग जाएगा कितने वाजिब नाम है.
साथ ही बताया कि 8 लाख ऐसे नाम भी हटाए गए हैं, जो कि मृतक हैं. फिलहाल, ये अभी प्रारंभिक आंकड़े हैं. सब राजनीतिक दलों के बीएलओ वन और बीएलओ टू मिलकर दूसरे फेज में बारीकी से काम करेंगे. बीएलए का साथ देंगे. हम प्रयास करेंगे कि जो सही मतदाता है. उसका मतदाता लिस्ट में नाम होना चाहिए. कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओपी धनखड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, सभी मंत्री और विधायक के साथ इस अवसर पर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी, एसआईआर अभियान के प्रभारी, सह-प्रभारी एवं अभियान को लेकर अपेक्षित पदाधिकारी उपस्थित रहे.