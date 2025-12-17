ETV Bharat / state

BJP on Congress Protest : जोगाराम पटेल ने बताया फ्लॉप, कहा- कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं किया, जूली पर बेढम का पलटवार

जयपुर: नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का 'हल्ला बोल' प्रदर्शन रहा. कांग्रेस ने भले ही इस विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तारियां दी हो, लेकिन भाजपा ने इसे पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया और कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया. बुधवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और यह अधिकार होना भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस अधिकार का दुरुपयोग कर केवल सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रही है.

कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप रहा. उधर, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि जूली अपने कार्यकाल को भूल गए, जब वे अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था और कानून व्यवस्था चौपट थी. जनता त्राहिमाम कर रही थी. कांग्रेस ने अपने शासन में 40 फीसदी घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं किए, हमने 70 फीसदी को धरातल पर उतारा.

किसने क्या कह, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

जांच एजेंसियों के आरोप गलत नहीं : संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप रहा और जयपुर में किया गया प्रदर्शन भी केवल समाचार पत्रों में जगह पाने की कोशिश भर था. पटेल ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं. भाजपा सरकार हर वर्ष अपने कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रख रही है. भाजपा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर हमने विकास कार्यों और उनके आंकड़े जनता के समक्ष प्रस्तुत किए हैं. विपक्षी पार्टियों से स्पष्ट निवेदन है कि कांग्रेस अपने पांच वर्षों के कार्यकाल और भाजपा के दो वर्षों के कार्यकाल के तथ्यों की तुलना कर हमारे द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का खंडन करके बताए. यदि कर सकते हैं तो हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों को गलत साबित करें.

नेशनल हेराल्ड प्रकरण पर बोलते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जशीट में तकनीकी खामियां हैं. न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा कि जांच एजेंसी के आरोप गलत हैं. कोर्ट ने केवल यह कहा है कि चार्जशीट में जो कमियां हैं, उन्हें विधि अनुसार पूरा किया जाए. इसका अर्थ यह है कि संबंधित लोग न तो आरोपों से मुक्त हुए हैं और न ही मामला समाप्त हुआ है. पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार विकास, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है. जबकि कांग्रेस तथ्यहीन आरोपों और विफल आंदोलनों के सहारे राजनीति करने का प्रयास कर रही है, जिसे जनता भली-भांति समझ चुकी है.