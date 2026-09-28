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चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, गहलोत और डोटासरा सहित 100 से ज्यादा नेता हिरासत में

जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल ( ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : विपक्ष की ओर से भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. इसी बीच सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग का घेराव करने निकली.

जयपुर में चुनाव आयोग ऑफिस की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. गहलोत, डोटासरा, रंधावा सहित 100 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन (ईटीवी भारत जयपुर)