चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने चलाया वाटर कैनन, गहलोत और डोटासरा सहित 100 से ज्यादा नेता हिरासत में
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया.
Published : September 28, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 3:05 PM IST
जयपुर : विपक्ष की ओर से भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत के लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है. चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है. इसी बीच सोमवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग का घेराव करने निकली.
जयपुर में चुनाव आयोग ऑफिस की तरफ बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान पुलिस कमिश्नरेट के बाहर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. गहलोत, डोटासरा, रंधावा सहित 100 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
इससे पहले शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक जनसभा भी आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा को जमकर निशाने पर लिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत के चलते लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. वोटों की चोरी करके सरकार और चुनाव आयोग जनादेश का अपमान कर रहे हैं. कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर वोटों की चोरी की गई है.
LIVE: #VoteChori व निकाय चुनाव में बीजेपी की बेईमानी के खिलाफ निर्वाचन आयोग घेराव, जयपुर https://t.co/y707rA74BE— Rajasthan PCC (@INCRajasthan) September 28, 2026
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उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो यह सार्वजनिक भी हो चुका है कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत है, लेकिन चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने की बजाय भाजपा चुनाव आयोग का बचाव कर रही है. कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही है. जनसभा को कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा, विद्याधर डूडी, सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया. चुनाव आयोग के घेराव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए हैं. भारी संख्या में पुलिस का जाप्ता तैनात किया गया है. सचिवालय के आसपास भी पुलिस तैनात की गई है.
Jaipur, Rajasthan: On Congress protests across the country against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, former CM Ashok Gehlot says, " rahul gandhi had warned about this when they lost the haryana and maharashtra elections, saying that vote theft was taking place. he gave a… pic.twitter.com/ZtDYlYSpsN— IANS (@ians_india) September 28, 2026