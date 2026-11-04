बस्तर में बाढ़ प्रभावितों को कब मिलेगा मुआवजा, कांग्रेस ने साय सरकार पर साधा निशाना, एनएच 30 किया जाम
बस्तर में बाढ़ ने किसानों की दुर्गति कर दी है. अन्नदाताओं को मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने चक्काजाम किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 4, 2026 at 4:16 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में आई बाढ़ ने नदी किनारे बसने वाले लोगों और किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाढ़ की वजह से कई लोगों के आशियाने ढह गए, लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए. बाढ़ के बाद जिला प्रशासन और सरकार बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि प्रदान कर रही है. लेकिन यह मुआवजा राशि किसानों के लिए बेहद कम साबित हो रहा है.
बाढ़ प्रभावितों के लिए कांग्रेस का आंदोलन
बीते दिनों किसान और कांग्रेस पार्टी ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. मुआवजा राशि के लिए बस्तर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था. मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार 4 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया. नेशनल हाईवे 30 आमागुड़ा चौक पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा. जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. 1 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल ने मार्ग से हटाया.
"सरकार ने मांग नहीं सुनी इसलिए किया चक्काजाम"
कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य का कहना है कि चक्काजाम करने का प्रमुख कारण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार का किसानों के प्रति ढुलमुल रवैया है. सितम्बर महीने में आई बाढ़ ने सबकुछ तबाह किया. जिसको लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया. हमने मांग की थी कि किसानों का केसीसी लोन माफ किया जाए, प्रति एकड़ 65 हजार रुपये मुआवजा राशि दिया जाए. आंशिक क्षति को देखते हुए 1 लाख रुपये दिए जाएं. कच्चे मकान की पूर्ण क्षति के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएं. अब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पाई है. इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
सरकार किसानों की आवाज को अनसुना कर रही है. यही वजह है कि आज कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ मिलकर चक्काजाम कर रहे हैं. हम राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं कि किसानों की आवाज सुनिए. बस्तर में बड़े बड़े आयोजनों में करोड़ो रूपये खर्च हो रहे हैं. परंतु किसानों के कर्जा माफ के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है- सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस
सुशील मौर्य ने आगे कहा कि बस्तर में NMDC स्टील प्लांट चला रहा है. उसके बावजूद बस्तरवासियों और किसानों के लिए पैसे नहीं है. यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है. किसानों के हित में कांग्रेस आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी.