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बस्तर में बाढ़ प्रभावितों को कब मिलेगा मुआवजा, कांग्रेस ने साय सरकार पर साधा निशाना, एनएच 30 किया जाम

बस्तर में कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

जगदलपुर: बस्तर में आई बाढ़ ने नदी किनारे बसने वाले लोगों और किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया है. बाढ़ की वजह से कई लोगों के आशियाने ढह गए, लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए. बाढ़ के बाद जिला प्रशासन और सरकार बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि प्रदान कर रही है. लेकिन यह मुआवजा राशि किसानों के लिए बेहद कम साबित हो रहा है.

बाढ़ प्रभावितों के लिए कांग्रेस का आंदोलन बीते दिनों किसान और कांग्रेस पार्टी ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता पहुंचाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. मुआवजा राशि के लिए बस्तर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था. मांग पूरी नहीं होने पर बुधवार 4 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया. नेशनल हाईवे 30 आमागुड़ा चौक पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा. जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई. 1 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों को पुलिस बल ने मार्ग से हटाया.