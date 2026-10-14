24 अक्टूबर तक हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर करेंगे विरोध
हरियाणा कांग्रेस अब अगले चरण के तरहत 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेगी. ये जानकारी राव नरेंद्र ने दी.
Published : October 14, 2026 at 7:59 AM IST
चंडीगढ़: कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी लगातार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हरियाणा कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर कई कार्यक्रम जिलों में कर रही है. इन प्रदर्शनों के अगले चरण की कांग्रेस ने योजना तैयार कर ली है. जिसके तहत हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं.
हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जो "वोट बचाओ देश बचाओ" अभियान देश में छेड़ा हुआ है, उसे के तहत अब हरियाणा में दूसरे चरण में कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है. राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब अगले चरण के तरहत 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेगी.
ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन: इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष, वॉक अध्यक्ष, सभी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के उम्मीदवार सभी इसमें शामिल होंगे. महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास या संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास से होकर जिलाधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार के कार्यालय तक मार्च करेंगे. संविधान के अनुच्छेद 326 को आंगिक रूप से पढ़ा जाएगा, राष्ट्रगान गया जाएगा और ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन करके विरोध प्रकट किया जाएगा.
लोकतंत्र की रक्षा और जनता की आवाज़ बुलंद करने की तैयारी! हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी 14 से 24 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर "वोट बचाओ - देश बचाओ" जनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। "वोट बचाओ,देश बचाओ" अभियान को सफल बनाने के लिए सभी जिलों के सम्मानित नव नियुक्त प्रभारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं। आइए, साथ मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएं और हर ब्लॉक तक बदलाव की गूंज पहुंचाएं! @kharge @RahulGandhi @priyankagandhi @kcvenugopalmp @SanjaySDutt @raonarenderinc @BhupinderShooda @JitendraBaghel_ @INCIndia— Haryana Congress (@INCHaryana) October 13, 2026
बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप: राव नरेंद्र ने कहा कि इन कार्यक्रमों में जिलों के सभी प्रभारी सहयोग करेंगे. कहीं पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मौजूद रहेंगे, कहीं पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे. सबको सामूहिक जिम्मेदारी लगाई गई है. इसके साथ हो 14 से 20 अक्टूबर तक जहां जहां रामलीला होती है. वहां पर लोगों को पेंपलेट बनते जाएंगे, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि किस तरह बीजेपी ने वोट चोरी को अंजाम दिया है.
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