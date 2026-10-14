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24 अक्टूबर तक हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर करेंगे विरोध

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चंडीगढ़: कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी लगातार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी को मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. हरियाणा कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर कई कार्यक्रम जिलों में कर रही है. इन प्रदर्शनों के अगले चरण की कांग्रेस ने योजना तैयार कर ली है. जिसके तहत हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

हरियाणा कांग्रेस का प्रदर्शन: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जो "वोट बचाओ देश बचाओ" अभियान देश में छेड़ा हुआ है, उसे के तहत अब हरियाणा में दूसरे चरण में कांग्रेस बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने जा रही है. राव नरेंद्र ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस अब अगले चरण के तरहत 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हर ब्लॉक में विरोध प्रदर्शन करेगी.