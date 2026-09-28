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हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन: ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका, अशोक अरोड़ा बोले- 'लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से पूरे हरियाणा में विरोध-प्रदर्शन किया गया.

Protest Against Gyanesh Kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 3:07 PM IST

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कुरुक्षेत्र/सिरसा/नूंहः मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इसके तहत सोमवार को कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है. प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद विधायक रामकरण काला सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए.

Protest Against Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हरियाणा में प्रदर्शन (ETV Bharat)

वोट चोरी के जरिए बनाई जा रही है सरकार, लोकतंत्र के लिए खतरा: थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "वोट चोरी के जरिए सरकार बनाई जा रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि देश के प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस आज सड़कों पर उतर रही है." अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने "देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी और अब पार्टी लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है. उन्होंने कहा कि "कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनकी गिरफ्तारी की मांग की."

हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई हो': कांग्रेस का आरोप है कि "चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. पार्टी ने इन मुद्दों की स्वतंत्र समीक्षा और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है." वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि "आयोग के निर्णय सामूहिक प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं."

Protest Against Gyanesh Kumar
कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सिरसा में कांग्रेस का प्रदर्शनः सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस की ओर से यह प्रदर्शन कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को लेकर किया गया. प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय के बाहर एकत्र होकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल, सर्व मित्र कंबोज और जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने कहा गया कि "लोकतंत्र में प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार महत्वपूर्ण है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा कायम रहना चाहिए."

Protest Against Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका (ETV Bharat)

'आज उसी संविधान को खतरा है': हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को नूंह जिले में भी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. यह विरोध मार्च पलवल टी-पॉइंट से शुरू होकर जिला सचिवालय तक निकाला गया, जिसका नेतृत्व नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने किया. मार्च में जिला अध्यक्ष शहीदा खान सहित संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे और जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन के बाद विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दायित्व रहा है कि देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाकर संविधान दिया और देश को सही दिशा दी, आज उसी संविधान को खतरा है."

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