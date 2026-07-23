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गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन, मिनी सचिवालय के बाहर पुलिसकर्मियों के साथ बहस, नीट परीक्षा लीक का विरोध

गुरुग्राम में कांग्रेस ने नीट परीक्षा लीक और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया. मिनी सचिवालय के बाहर पुलिसकर्मियों के साथ बहस हुई.

Congress protest in Gurugram
Congress protest in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 3:34 PM IST

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गुरुग्राम: नीट परीक्षा लीक और दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ गुरुग्राम में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. 'शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ' मार्च के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम मिनी सचिवालय में घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर भारी पुलिसबल तैनात रहा. पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिनी सचिवालय के अंदर जाने से रोका. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस भी हुई.

गुरुग्राम में कांग्रेस का प्रदर्शन: प्रदर्शन के दौरान गुरुग्राम शहरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि "परीक्षा में अनियमितताओं और इसके बाद छात्रों पर पड़े मानसिक प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी देश से माफी मांगनी चाहिए. परीक्षा से जुड़े विवाद और विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों के साथ किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है."

गुरुग्राम सचिवालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, देखें वीडियो (ETV Bharat)

पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच बहस: गुरुग्राम ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा "मार्च के दौरान कार्यकर्ता मिनी सचिवालय पहुंचकर जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपना चाहते थे. हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए, हमें परिसर के भीतर जाने से रोक दिया. इसके बाद कुछ समय तक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन चलता रहा. बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त किया."

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