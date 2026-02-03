ETV Bharat / state

मनरेगा बचाने सड़क पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने गौरेला पेंड्रा मरवाही में विरोध प्रदर्शन किया.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 3, 2026 at 6:58 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर वीबी जी राम जी किए जाने का कांग्रेस विरोध कर रही है. गौरेला पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन के तहत सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अनियमितता को लेकर भी कांग्रेस ने साय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता धान से भरी भारी बोरियां लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से प्रशासन को सौंपते हुए सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां दी

मनरेगा का नाम बदलने और धान खरीदी में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां दी, जिसमें कुल 2267 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी और ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में लगभग ढाई लाख किसानों का धान सरकार द्वारा नहीं खरीदा गया है, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में फंस गए हैं. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने हर एक दाना धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन खरीदी प्रक्रिया में लागू की गई सीमाओं और शर्तों के कारण किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर नहीं मिल पाया.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

धान नहीं बिकने से परेशान होकर कई किसानों ने घातक कदम उठाया है. इसकी नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है. सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है. खरीदी केंद्रों में लागू नियम किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं. मनरेगा में किए गए बदलावों से मजदूरों को रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है-विजय केसरवानी,कांग्रेस संभागीय प्रभारी, मनरेगा बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़

कांग्रेस ने दी चेतावनी

कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा में किए गए बदलाव वापस नहीं लिए गए तो उनका आंदोलन और तेज होगा. साय सरकार को किसानों से धान की संपूर्ण खरीदी सुनिश्चित करनी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

