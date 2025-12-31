ETV Bharat / state

अंकिता भंडारी हत्याकांड, ग्रीष्मकालीन राजधानी में सड़कों पर उतरी कांग्रेस, CBI जांच की मांग

गैरसैंण: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेशभर में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है. अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे से होते हुए डाकबंगला रोड, तहसील रोड से मुख्य बाजार तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार व भाजपा नेताओं का पुतला दहन किया. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम उजागर किया गया है, लेकिन सरकार उस वीआइपी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने का काम कर रही है.

कांग्रेसियों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) जांच करने की मांग की है. दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार वीआईपी के नाम उजागर करने को लेकर लोग प्रदर्शन करते रहे हैं. लेकिन सरकार वीआईपी को बचाते रही है. आज जब वीआईपी का नाम खुलकर सामने आया है कि तब भी सरकरा कार्रवाई नहीं कर रही है.

नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि प्रदेश की जनता को अब सरकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है, जिसका माकूल जवाब जनता अब सड़कों पर उतरकर इस सरकार को देगी.