बिजली के दरों में इजाफे पर कांग्रेस आग बबूला, साय सरकार के फैसले का विरोध
बिजली दर में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 11:09 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने दुर्ग जिले में जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया. भिलाई में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर और दुर्ग शहर में जिलाध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने मोर्चा संभाला. इनके साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने प्रदर्शन की अगुवाई की.
बिजली बिल में इजाफे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कार्यालय के बाहर टीन शीट लगाकर बैरिकेडिंग की थी. दरअसल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और झूमाझटकी हुई. कार्यकर्ता हाथों में स्मार्ट मीटर और लालटेन लेकर पहुंचे थे, जिसके जरिए उन्होंने बिजली दर वृद्धि और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया. बाद में कांग्रेस नेताओं ने एसडीएम थॉमस सिली को ज्ञापन सौंपते हुए लालटेन भी भेंट की.
बीजेपी सरकार के फैसले का विरोध
कार्यालय घेराव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में पटेल चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई. पुतला दहन के दौरान भी पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प और धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि बिजली दरों में लगातार वृद्धि से आम जनता, किसान और छोटे व्यापारी आर्थिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरें वापस नहीं ली गईं तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा.
कांग्रेस शासनकाल में उपभोक्ताओं को मिलने वाली 400 यूनिट तक की बिजली राहत बंद कर दी गई है, जो जनविरोधी फैसला है. छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ऐसे में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं है- राकेश ठाकुर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष
एसडीएम थॉमस सिली ने कहा कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा बिजली दर वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है. प्रदर्शन के दौरान दिए गए लालटेन और स्मार्ट मीटर के प्रतीकात्मक संदेश को संबंधित उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा.