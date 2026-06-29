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खाद बीज की किल्लत और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का चक्का जाम, सड़क पर जलाया चूल्हा

कांग्रेस ने राजनांदगांव के डोंगरगांव में विरोध प्रदर्शन किया है. नेशनल हाईवे पर कांग्रेस ने चक्का जाम लगाया है.

Congress protest in Rajnandgaon
राजनादंगांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 29, 2026 at 8:46 PM IST

2 Min Read
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राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में खरीफ का सीजन चल रहा है. कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में किसान खाद और बीज के लिए परेशान हो रहे हैं. खाद बीज की किल्लत और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्श किया है. कांग्रेस ने ग्राम तुमड़ीबोड़ में सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया. विधायक दलेश्वर साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया. आंदोलन के दौरान हाईवे पर ही चूल्हा जलाकर चाय बनाई गई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

विधायक दलेश्वर साहू ने खोला मोर्चा

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के नाम पर सिर्फ बड़े-बड़े दावे और प्रचार कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि समितियों में खाद और बीज तक उपलब्ध नहीं हैं. किसान दर-दर भटक रहे हैं. किसान मजबूरी में खुले बाजार से महंगे दामों पर खाद-बीज खरीदने को विवश हैं. सरकार की नाकामी का खामियाजा सीधे अन्नदाता भुगत रहा है

खाद बीज की किल्लत पर कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

सरकार किसानों को राहत देने के बजाय महंगाई का बोझ बढ़ा रही है. पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और बिजली की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है. अघोषित बिजली कटौती और लो-वोल्टेज ने खेती-किसानी को भी संकट में डाल दिया है- दलेश्वर साहू, कांग्रेस विधायक

Congress protest in Dongargaon
डोंगरगांव में कांग्रेस का हल्ला बोल (ETV BHARAT)

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध नहीं कराया गया और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा. आंदोलन स्थल पर विधायक दलेश्वर साहू अपने समर्थकों के साथ एक ओर मौजूद रहे, जबकि विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से आए कई कांग्रेस नेता, संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नेशनल हाईवे के दूसरे सिरे पर बैठे नजर आए. इस दौरान दोनों समूहों के बीच अलग-अलग मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही.

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