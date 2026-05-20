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धमतरी में महंगाई डायन के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन

धमतरी: देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर धमतरी में शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को घड़ी चौक स्थित पेट्रोल पंप में सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “महंगाई रूपी डायन” को प्रतीकात्मक रूप से बैठाकर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश शर्मा और गौतम वाधवानी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने “अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और महंगाई है” और “बहुत हुई महंगाई की मार, बदल दो मोदी सरकार” जैसे नारों के साथ विरोध जताया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री और सोना-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट गई है. किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

महिलाओं को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है. बिना गैस बिना ईंधन के हम घर कैसे चलाएंगे. चुनाव से पहले कुछ नहीं होता, चुनाव होते ही महंगाई बढ़ जाती है -तारिणी चन्द्राकर, जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी

किसानों को ट्रैक्टर से खेत जुताई के लिए डीजल नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे परेशान है. देश में 1 करोड़ से ज्यादा का डीजल औऱ पेट्रोल आया था, लेकिन उद्योगपतियों ने उसे निर्यात कर दिया -गौतम वाधवानी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी

"केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ी महंगाई"

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों में बढ़ती भीड़ और कई जगहों पर ईंधन संकट सरकार की विफल नीतियों का परिणाम है. नेताओं ने दावा किया कि चुनावी लाभ के लिए केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है और जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है.

धमतरी कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला (ETV Bharat Chhattisgarh)

मोदी जी सिर्फ बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में काम कुछ नहीं दिखता -दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम

जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर समेत अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं. कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर देश की संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने और विदेशी दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया.