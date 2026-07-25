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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस ने बताया 'छात्रों की जीत', अब पेपर लीक पर इस मंत्री का भी मांगा रिजाइन

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने देहरादून में प्रदर्शन करते हुए यूटीयू पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगा.

Dehradun
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस ने बताया 'छात्रों की जीत' (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 4:32 PM IST

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देहरादून: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कांग्रेस ने छात्रों की बड़ी जीत करार दिया है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देश के छात्र-छात्राओं को न्याय मिला है.

हरक सिंह रावत ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए यह जो जंग थी, उसमें जंतर-मंतर से लेकर देश के तमाम जगहों पर युवाओं और छात्रों ने आंदोलन किए. आज देहरादून में कांग्रेस को भी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रमुखता से मांग उठाई.

आज देश के युवाओं की बड़ी जीत हुई है. जिस तरह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक छात्रों की आवाज को पूरी प्रमुखता के साथ उठाया, दूसरी तरफ छात्र और युवा आंदोलन में डटे रहे और धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की लगातार मांग उठाई गई. इसके बाद आज आज मिली जीत नौजवानों और राहुल गांधी की है.
-हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता-

उन्होंने कहा कि, आज सरकार का अहम टूट गया है. जिस तरह उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा के दो पेपर लीक हो गए, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया, और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग उठाई गई. कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया गया है, इस तरह उत्तराखंड में भी यहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए. कांग्रेस पार्टी का कह रही है कि, इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा, जब तक उत्तराखंड में धन सिंह रावत का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है.

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देहरादून कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
धन सिंह रावत का इस्तीफा मांगा
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