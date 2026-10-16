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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोला, पूर्व सीएम से लेकर आदिवासी विभाग ने जताया विरोध

धमतरी/ दुर्ग : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. धमतरी में आदिवासी कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया. दुर्ग में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला. विभागों के नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस ने विरोध जताया है.

धमतरी में शुक्रवार को जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और विभाग का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आदिम जाति विकास विभाग का नाम पूर्ववत रखने की मांग की गई.

आदिवासी कांग्रेस कमेटी का कहना है कि आदिम जाति विकास विभाग का नाम केवल प्रशासनिक पहचान नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के इतिहास, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है. कमेटी ने विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस फैसले से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं.

आदिवासी समाज की पहचान और भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए. सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और विभाग का नाम पहले की तरह ही रखा जाए- मनोज साक्षी, अध्यक्ष, धमतरी जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी

विभाग का नाम न बदलने की मांग

ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि आदिवासी समाज के हितों और उसकी ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए विभाग का नाम यथावत रखना जरूरी है. कमेटी ने सरकार से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है. आदिवासी कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि यदि विभाग का नाम पूर्ववत रखने का निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. ऐसे में विभाग के नाम को लेकर शुरू हुआ यह विरोध आने वाले समय में और बढ़ सकता है.

एसआईआर पर भूपेश बघेल का विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया. पाटन में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल खुद बुलेट चलाकर बाइक रैली में शामिल हुए. दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मचांदुर से रिसामा तक बाइक रैली निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया.पाटन में भूपेश बघेल और मचांदुर में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की मौजूदगी में प्रदर्शन किया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग उठाई गई. दोनों स्थानों पर पुतला दहन कर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए.