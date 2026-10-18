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'EVM नहीं, बैलेट पेपर से हो चुनाव', राव नरेंद्र बोले- 'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी तक जारी रहेगा प्रदर्शन'

Rao Narendra Election Commission ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत बाढड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने रोष मार्च निकालकर चुनाव प्रक्रिया और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी संजय दत्त और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकले मार्च में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

चरखी दादरी में कांग्रेस का प्रदर्शन: पूर्व विधायक सोमवीर सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने रोष मार्च बाढड़ा के दादरी रोड से शुरू होकर मुख्य क्रांतिकारी चौक होते हुए जुई रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया. हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली कर रही है.