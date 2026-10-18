'EVM नहीं, बैलेट पेपर से हो चुनाव', राव नरेंद्र बोले- 'ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी तक जारी रहेगा प्रदर्शन'
चरखी दादरी में कांग्रेस ने वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत बाढड़ा में विरोध प्रदर्शन किया. मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग.
Published : October 18, 2026 at 10:24 AM IST
चरखी दादरी: वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत बाढड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने रोष मार्च निकालकर चुनाव प्रक्रिया और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी संजय दत्त और प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकले मार्च में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
चरखी दादरी में कांग्रेस का प्रदर्शन: पूर्व विधायक सोमवीर सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने रोष मार्च बाढड़ा के दादरी रोड से शुरू होकर मुख्य क्रांतिकारी चौक होते हुए जुई रोड स्थित शहीद भगत सिंह स्मारक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया. हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव में धांधली कर रही है.
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की तथा उनके कार्यकाल की समीक्षा की बात कही. उन्होंने भविष्य में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने और हरियाणा सरकार के इस्तीफे के बाद दोबारा जनादेश लेने की मांग भी उठाई. राव नरेंद्र सिंह ने किसानों के मुद्दे को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा.
किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा: उन्होंने कहा कि मंडियों में बाजरा 2900 रुपये के घोषित एमएसपी से काफी कम भाव पर बिक रहा है और भावांतर योजना के नाम पर किसानों को छला जा रहा है. उन्होंने धान उत्पादक किसानों पर अनुचित शर्तें थोपे जाने का भी आरोप लगाया.मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल ‘टूरिस्ट’की तरह प्रदेश में आते-जाते हैं, जबकि प्रदेश का किसान, दलित और पिछड़ा वर्ग बदहाली का सामना कर रहा है.
कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल: राव नरेंद्र ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए हत्या, डकैती और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों का मुद्दा उठाया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 14 से 24 अक्टूबर तक हरियाणा के सभी ब्लॉकों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.
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