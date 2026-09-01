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चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन, खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण और राहुल गांधी पर FIR का किया विरोध

राहुल गांधी पर दर्ज FIR और हल्द्वानी में हुए खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया.

Shuddhikaran Controversy
खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण और राहुल पर FIR का विरोध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ः हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा शुरू होने से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड मामले को लेकर प्रदर्शन किया. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हुए इस प्रदर्शन में पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे.

बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजीः प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारों से लिखी तख्तियां हाथों में लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की. इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की.

चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)

'एक तरफ रविदास की जयंती मनाते हैं, दूसरी तरफ ये सब कर रहे हैं': मीडिया से बात करते हुए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "राहुल गांधी ने जो बीजेपी ने हल्द्वानी में जिन्होंने शुद्धिकरण किया था उसको लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. उनके खिलाफ तो एफआईआर ही नहीं हुआ, राहुल गांधी के खिलाफ कर दी. खिसयानी बिल्ली खंभा नीचे, यह गलत है यह दर्शाता है कि बीजेपी और इसके नेता दलित विरोधी हैं. इस बात को लेकर देश में और लोगों में रोष है. खड़गे को लेकर वहां जो कुछ हुआ वह शर्म की बात है. एक तरफ रविदास की जयंती मनाने की बात करते हैं दूसरी तरफ यह सब कर रहे हैं. खड़गे के मामले में भी एफआईआर होनी चाहिए.

'हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया गया है': वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "देश का युवा आज जाति पति से ऊपर उठकर राहुल गांधी के साथ खड़ा है. यह देश को जाति पाती के नाम पर बांटने चाहते हैं. इन्होंने एससी, एसटी का झूठा पर्चा राहुल गांधी पर दर्ज किया है. वहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया है."

'देश में तानाशाही-गुंडागर्दी चरम पर है': वहीं पार्टी विधायक जस्सी पेटवाल ने कहा कि देश में तानाशाही है. गुंडागर्दी चरम पर है. राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर स्पष्ट दर्शाती है कि वह राजनीतिक प्रतिशोध में किया गया है. राहुल गांधी ने हल्द्वानी में खड़गे के कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण को लेकर सवाल उठाया था, क्या यह 21वीं सदी का भारत है, क्या इसी की बात प्रधानमंत्री और बीजेपी करते थे, इनकी हरकत दर्शाती है कि इनकी सोच बेहद छोटी है.

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'बीजेपी ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है': वहीं पार्टी विधायक गोकुल सेतिया कहते हैं कि "बीजेपी ने हमेशा जातिवाद की राजनीति की है. राहुल गांधी पर नाजायज पर्चा दर्ज करने का काम किया. निर्देश में भी ये ऐसा ही काम कर रहे हैं. इनकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और राव साहब के बयानों को आप ने सुना होगा, यह पार्टी प्रदेश में भी जातिवाद को बढ़ावा देने का कम कर रही है."

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