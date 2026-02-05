ETV Bharat / state

मनरेगा बहाली को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, खादी से की मनरेगा की तुलना, जानें क्या है मुख्य मांगें

भिवानी: हरियाणा के भिवानी में मनरेगा योजना के नाम में बदलाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय होती नजर आई. कांग्रेस ने जिला भर के नए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, भिवानी लघु सचिवालय के बाहर मनरेगा की बहाली तथा मजदूरों को रोजगार की गारंटी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. राष्ट्रपति व राज्यपाल को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा.

"मनरेगा को बहला किया जाए": भिवानी के ग्रामीण जिला प्रधान अनिरुद्ध चौधरी व शहरी जिला प्रधान प्रदीप गुलिया ने कहा कि उनकी मांग है कि "मनरेगा को फिर से बहाल किया जाए. मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जाए. कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि वर्तमान में जो मनरेगा का प्रारूप बदला है, उसमें 125 दिन रोजगार दिए जाने की बात कही जाती है, जबकि रोजगार की गारंटी एक दिन की भी नहीं है".

क्या है मुख्य मांगें?: उन्होंने कहा कि "हमारी मांग है कि 200 दिन रोजगार की गारंटी दी जाए. तथा पंचायतों के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाए. मजदूरों का जो बकाया पैसा है, वह भी उनके खातों में डाला जाए. इस कानून के तहत प्रदेश का 40 फीसदी हिस्सा किया गया है. प्रदेश कर्ज में डूबे हुए हैं. 40 फीसदी हिस्सा देने के बाद ही नए कानून के तहत केंद्र अपना 60 फीसदी हिस्सा मजदूरों को नए जी राम जी योजना के तहत देगा. ऐसे में राज्य का शेयर न दिए जाने पर केंद्र का शेयर भी रुक जाएगा. मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाएगा".

"यूरोपीयन डील से किसानों का अहित": कांग्रेस ग्रामीण जिला प्रधान अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि "वर्तमान में जो यूरोपीयन देशों से डील हुई है, उससे देश के किसानों का अहित हुआ है. क्योंकि इस डील में भारत की परिस्थितियों को नहीं देखा गया, क्योंकि भारत के किसानों के पास पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी है. वे खेती के विभिन्न प्रारूपों पर अधिक इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते".