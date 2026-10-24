बढ़ते बिजली बिल और वोट चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, ज्ञानेश कुमार का फूंका पुतला, कई कार्यकर्ता बाल-बाल बचे
बेमेतरा के देवरबीजा में कांग्रेसियों ने एसआईआर और स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी चढ़ाई की. अंकुर तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 10:49 PM IST
बेमेतरा: देवरबीजा में स्मार्ट मीटर, बढ़ते बिजली बिल और SIR मामले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला. यहां धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवरबीजा बिजली स्टेशन का घेराव किया. विरोध प्रदर्शन का सिलसिला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतला दहन तक चला. देवरबीजा बस स्टैंड पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने किया. कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रवीन्द्र चौबे, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे, सुरेश दुबे सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे.
बढ़ते बिजली बिल पर कांग्रेस का हल्ला
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी इजाफा हुआ है. इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. नेताओं ने कहा कि बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने मांग की कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों की जांच कराई जाए तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. पार्टी नेताओं ने लगाए गए स्मार्ट मीटरों को हटाने की भी मांग की.
पुतला दहन में हुआ हादसा
बेमेतरा जिले के देवरबीजा में बढ़ते बिजली बिल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया. इसी दौरान पुतले पर पेट्रोल डालते ही कुछ कार्यकर्ता आग की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
बिजली सब स्टेशन का घेराव कर की नारेबाजी
आमसभा और धरना-प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता देवरबीजा बिजली सब स्टेशन पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से उपभोक्ताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन
बिजली समस्याओं के साथ-साथ SIR मामले को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया.