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बढ़ते बिजली बिल और वोट चोरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, ज्ञानेश कुमार का फूंका पुतला, कई कार्यकर्ता बाल-बाल बचे

बेमेतरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( ETV BHARAT )

बेमेतरा: देवरबीजा में स्मार्ट मीटर, बढ़ते बिजली बिल और SIR मामले को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला. यहां धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवरबीजा बिजली स्टेशन का घेराव किया. विरोध प्रदर्शन का सिलसिला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतला दहन तक चला. देवरबीजा बस स्टैंड पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने किया. कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रवीन्द्र चौबे, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे, सुरेश दुबे सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

बढ़ते बिजली बिल पर कांग्रेस का हल्ला प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भारी इजाफा हुआ है. इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. नेताओं ने कहा कि बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने मांग की कि स्मार्ट मीटर और बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों की जांच कराई जाए तथा उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. पार्टी नेताओं ने लगाए गए स्मार्ट मीटरों को हटाने की भी मांग की.