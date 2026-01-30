छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग, कांग्रेस का बलरामपुर में चक्काजाम, टोकन नहीं काटने का आरोप
बलरामपुर के धान खरीदी केंद्रों में किसानों के धान का टोकन नहीं कटने पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 5:10 PM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बलरामपुर रामानुजगंज में किसानों का टोकन नहीं कटने पर समस्या गहरा गई है. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस समस्या को लेकर महावीरगंज चौक पर धरना प्रदर्शन किया है. जिलाध्यक्ष हरिहर यादव की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की मेहनत का पूरा उपज खरीदने की मांग की है. किसानों का टोकन काटे जाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर में चक्काजाम कर दिया.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी की लिमिट बढ़ाने और टोकन काटे जाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है. छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से समर्थन मूल्य पर शुरू हुई धान खरीदी अंतिम चरण में है. इसके बावजूद अब भी कई ऐसे किसान हैं जो टोकन नहीं कटने की वजह से परेशान हैं. बलरामपुर जिले में कांग्रेस के द्वारा किसानों के हित में महावीरगंज चौक पर मुख्य सड़क को जाम कर धरना प्रदर्शन किया.
मनरेगा के नाम बदलने का विरोध
कांग्रेस के द्वारा मनरेगा योजना के कानून और नाम में बदलाव नहीं करने की मांग कांग्रेस ने की है. इसके अलावा जिले में राशन हितग्राहियो को शासकीय पीडीएस दुकानों से जनवरी महीने का राशन नहीं मिलने पर भी कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है. इन दोनों समस्याओं को लेकर भी कांग्रेस ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है.
हम लोगों की तो ये मांग है कि धान खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए. जिन किसानों का टोकन नहीं कटा है उनका टोकन काटा जाए. हमारी मांग है कि 15 फरवरी तक किसानों की धान खरीदी जाए. जिन किसानों का टोकन कट गया है उसे सुधार कर नया टोकन जारी कर पूरा धान खरीदा जाए- हरिहर यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, बलरामपुर
मनरेगा कानून को रखा जाए यथावत-कांग्रेस
बलरामपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिहर यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मनरेगा कानून में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाए. इस कानून का नाम भी नहीं बदला जाए. उसे यथावत रखा जाए.
पीडीएस दुकानों से नहीं मिल रहा राशन
बलरामपुर जिले में पीडीएस की कई दुकानों में राशन उपलब्ध नहीं है. जिससे हितग्राहियों को जनवरी महीने का राशन नहीं मिल सका है. पीडीएस संचालकों के द्वारा हितग्राही का अंगूठा लगवाकर अगले महीने राशन का चावल देने की बात भी सामने आई है. इसे लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और तय समय पर राशन देने की मांग की है.